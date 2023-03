Adel Tawil auf dem Killesberg

Laue Sommernächte, ein einzigartiges Ambiente und großartige Künstlerinnen und Künstler – die SpardaWelt Freilichtbühne hält im Sommer wieder ein vielfältiges Programm bereit. Das besondere Highlight in diesem Jahr ist der Auftritt von Adel Tawil.

Jede Tour, jedes Konzert ein unvergessliches Live-Erlebnis. Inzwischen hat Adel Tawil zusammen mit seiner Band vor über zwei Millionen Zuschauern gespielt und freut sich ein weiteres Kapitel aufzuschlagen: Im Frühjahr veröffentlichte er sein mittlerweile viertes Studioalbum »Spiegelbild«. Ein sehr persönliches Album freuen, dass von tiefen Gefühlen, Selbstreflektion und Hoffnung geprägt ist. Die neuen Songs live zu spielen ist für Tawil das Größte: »Ich liebe es, bei Konzerten direkt die Resonanz auf meine Songs zu sehen. Glückliche Gesichter jeden Alters, die alle Songs mitsingen – Musik ist universell und verbindet. In meinen Texten steckt viel Persönliches und das Feedback zeigt mir, dass sie nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregen kann.«

Adel Tawil gehört zu den Künstlern, deren Botschaften eine ungeheure Wirkung auf die Menschen haben. Sich dieser Verantwortung bewusst, hat seine Single »Menschenkinder«, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, mit seiner eindeutigen Botschaft eine ganz besondere Bedeutung für Adel. »Menschenkinder« wurde erstmals auf dem »Sound of Peace« Friedenskonzert am 20. März 2022 in Berlin am Brandenburger Tor vor mehr als 100.000 Menschen performt. Im vergangenen Dezember folgten dann die Singles »Labyrinth«, »Niemandsland« und »Autobahn«, ein kraftvoller Up-Tempo-Song. Es geht um das Gefühl,

gefangen zu sein auf der Überholspur des Lebens. Um die Erkenntnis, wie schnell man von dort abdriften kann. Und um die Gewissheit, dass es immer einen Ausweg gibt – egal, wie ausweglos sich die Situation anfühlen mag. »Autobahn« ist, wie

Tawil selbst sagt, »der Beginn einer ganz besonderen Reise«: einer Reise zu sich selbst.

Man könnte noch die harten Fakten erwähnen, die zahlreichen Platin- und Gold-Auszeichnungen für Adel Tawil, die unzähligen Awards und Nummer 1 Platzierungen in den Charts. Viel wichtiger ist aber, wie sehr der Berliner als Künstler und Mensch überzeugt. Adel Tawil gilt auf Grundlage des Rankings der offiziellen deutschen Single-Charts als erfolgreichster deutscher Sänger aller Zeiten. Der gebürtige Berliner war vor seiner Solokarriere die eine Hälfte des sehr erfolgreichen Duos »Ich + Ich« und wurde für seine etlichen Hits, wie »So soll es bleiben«, oder »Stadt« mit einer Vielzahl von Preisen ausgezeichnet.

Adel Tawil ist ein Menschenfänger im positivsten Sinne – wer ihn einmal live erlebt oder sogar persönlich getroffen hat, kann sich seiner Ausstrahlung nur schwer entziehen; wer bei einem Konzert war, wird wiederkommen. Es dürfte also sehr voll werden, wenn er auf dem Killesberg bei bestem Sommerwetter wieder auf der Bühne steht und einen seiner legendären Live-Auftritte zum Besten gibt.

Adel Tawil

Mi. 19. Juli, 20 Uhr,

SpardaWelt Freilichtbühne

Killesberg, Stuttgart,

www.stuttgart-live.de