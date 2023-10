Live-Nacht Heilbronn – Jetzt Tickets sichern!

Das beliebte Format „Live-Nacht“ in Heilbronn findet am 21. Oktober statt

Jetzt Tickets für Live-Nacht sichern!

Vier Jahre war Pause, jetzt findet sie endlich wieder statt: die Heilbronner Live-Nacht in Bars und Restaurants. Attraktive Lokale und die hohe Qualität der Bands sind ein Markenzeichen dieses Events. Egal ob Rock, Pop, Rockabilly, Latin, Schlager, Soul oder Funk – für jeden Geschmack ist von 21 bis 02 Uhr etwas dabei. Unter den Locations sind viele neue Betriebe, die man an diesem Abend in besonderer Atmosphäre kennlernen kann. Tickets gibt es online unter www.live-nacht.de und in allen beteiligten Lokalen.

Mit dem Ticket bzw. dem Eintrittsbändchen hat man Zutritt zu allen teilnehmenden Lokalen, die allesamt fußläufig erreichbar sind. So kann man in seiner persönlichen „Kneipenwanderung“ die gesamte musikalische Bandbreite genießen. „Der Vorverkauf ist in vollem Gange und die Vorfreude bei den Bars und Restaurants, den Künstlern und auch bei den Gästen ist riesig“, weiß Ingo Eckert, Geschäftsführer des Veranstalters Little Pinguin, die in diesem Jahr zum ersten Mal von der Heilbronn Marketing GmbH unterstützt wird.

„An diesem Abend wird sich die Gastronomie in der Innenstadt so lebendig wie eh und je präsentieren“, freut sich Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH auf das Event. „Es ist super, dass so etwas wie die Live-Nacht nach der Pandemie wieder in der Gastronomie möglich ist“, findet auch Marcel Küffner, Hausherr des Parkhotels, das mit der Hausbrauerei zum ersten Mal dabei ist. Vor dem Auftritt der Rockabilly-Band „The Ponycars“ laufe bei ihnen der reguläre Restaurantbetrieb.

„Ein paar Kleinigkeiten zu Essen gibt es auch während die Band spielt“, verspricht Küffner. Vorfreude herrscht auch bei dem noch recht neuen Restaurant Erntbar in der Schellengasse. „Wir hatten hier bisher noch keine Live-Musik“, berichtet Serge Diekmann-Schwetz. Für „Maurice“, einen Sänger und Gitarristen, der mit Welthits aus Rock, Pop und Schlager die Menge zum Singen und Tanzen bringt, haben sie zwischen den Tischen schon einen Platz im Restaurant reserviert. „Wir freuen uns auf ein volles Haus am Samstag“, sagt Diekmann-Schwetz.

Neben Bands mit Live-Nacht-Erfahrung wie Crazy Zoo, Dragon Fire oder 7 More Days kommen auch neue Bands hinzu. Aber nicht nur in der Musik-, sondern vor allem in der Gastro-Szene hat sich in Heilbronn in den vergangenen Jahren einiges getan. So sind mit dem Blackbones Steakhouse, der Erntbar, der Hausbrauerei im Parkhotel, dem Heilbronner Brauhaus und dem Joe Penas gleich fünf neue Lokale dabei.

Die Tickets kosten 11 Euro im Vorverkauf. Auf der Homepage kann man E-Tickets bestellen, Hard-Tickets gibt es bei allen Lokalen sowie bei der Tourist Info in der Kaiserstraße. Studenten, Schüler und Auszubildende können ausschließlich online ermäßigte Tickets für 8 Euro bestellen. An der Abendkasse kostet das Ticket dann 15 Euro - soweit noch verfügbar.

The Ponycars The Ponycars

31. Live-Nacht Heilbronn

Sa 21. Oktober 2023, 21 bis 02 Uhr

9 Lokale in der Heilbronner City

Tickets: 11 Euro im Vorverkauf

15 Euro an der Abendkasse

8 Euro ermäßigt (Schüler/Studenten/ Azubi - nur als Online-Ticket erhältlich)

www.live-nacht.de