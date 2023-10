Backnang feiert die Live-Nacht am 4. November

Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: die bisherigen Livenächte in Backnang haben für famose Party-Nächte in der Stadt gesorgt. Darum geht die Live-Nacht am Samstag, den 4. November, in die nächste – mittlerweile bereits die achte – Runde. Unter dem Motto »Eine Stadt – Eine Nacht – überall Live-Musik« darf man sich auf hochkarätige Acts in zehn Locations und damit wieder jede Menge Party-Spaß freuen. Nachdem die Bands und Solo-Künstler um spätestens 2 Uhr morgens den Stecker gezogen haben, steigen noch Aftershow-Partys mit DJ-Sets. Im Fancy stimmt Rocknacht–Urgestein »John Noville« ein, während im Irish Pub »The Blackbyrds« die 60´s, Beatles und Rolling Stones in ihrer rauen Art zelebrieren. »Lay Down Layla« sorgen im Merlin für einen furiosen Mix aus der Rockgeschichte. Einen weiten Bogen quer durch die Popmusik spannt »William« mit seinem Cover-Programm in der Segafredo Café Bar. Musik für jung und alt gibt es im Tante Emma, denn dort lädt »Maurice« zu einer musikalischen Reise ein. In Sofis Plan B sind »Mallet« zu hören, die Partymusik vom Feinsten zelebrieren. Im Joe Penas wird es südländisch, wenn die »Gipsy Voices« ihren gefragten Latin-Flamenco-Pop zum Besten geben. In Partystimmung versetzt »Parallel« die Besucher im Wohnzimmer mit ihrem funky Deutsch Pop. »Jonny Akehurst« präsentieren im Markgraf Gewölbekeller eine musikalische Zeitreise mit den beliebtesten Rockklassikern. Im Life Allround erleben die Besucher ein Konzert von »InBlue«, das irgendwo zwischen Kultur und Party anzusiedeln ist. Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen. Die Eintrittsbändchen, die freien Zugang zu allen beteiligten Lokalen und Live-Bands gewähren, gibt es in allen teilnehmenden Lokalen sowie bei der Volksbank Backnang, im Wonnemar oder als E-Ticket auf der Homepage.

Programm

Das Wohnzimmer Parallel

Fancy John Noville

Irish Pub The Blackbyrds

Life Allround InBlue

Joe Penas Gipsy Voices

Markgraf Gewölbekeller

Jonny Akehurst aka The Axemen

Merlin Lay Down Layla

Segafredo Café Bar William

Sofis Plan B Mallet

Tante Emma Maurice

Live-Nacht Backnang,

Sa. 4. November, ab 21 Uhr,

in zehn Lokalen in Backnang,

backnang.live-nacht.de

MORITZ verlost 3x2Tickets.

www.moritz.de/Verlosungen