50 Jahre Neckar-Odenwald-Kreis:  Ein Grund zum Feiern!

Der Neckar-Odenwald-Kreis ist 50! Gefeiert wurde und wird im Jubiläumsjahr 2023 mit zahlreichen Veranstaltungen, prominenten Gästen, Zeitzeugen, Ehemaligen, Vereinen und Bürgern. Besondere Highlights waren bislang sicherlich das große Galakonzert mit dem Festspielorchester der Schlossfestspiele Zwingenberg in Adelsheim, aber auch die unterhaltsame Jubiläumswebsite www.50-jahre-nok.de, die Kuriositäten und Anekdoten aus den Zeitungsarchiven der letzten 50 Jahre zeigt. Der Landkreis hat sich zu seinem Geburtstag selbst mit einer eigens kreierten Jubiläumstorte beschenkt. Hauptzutat in dieser besonderen Torte ist der Grünkern – ein fester Bestandteil der kulinarischen Identität des Baulands im östlichen Teil des Landkreises. Das tolle Rezept der Landkreis-Jubiläumstorte sowie viele weitere Grünkern-Rezepte gibt es übrigens in Kürze in der vierten Auflage des Grünkern-Rezeptbuchs im Handel oder auch beim Landratsamt. Bis Ende des Jahres läuft noch der Jubiläumsfotowettbewerb mit attraktiven Preisen: Fotobegeisterte können ihre Lieblingsorte im Landkreis über die Homepage des Landkreises www.neckar-odenwald-kreis.de/lieblingsorte einreichen. Beim Fotowettbewerb sollen Orte, mit denen sich die Menschen in der Region identifizieren, die die Heimat ausmachen und die die regionale Identität des Landkreises prägen, aufgespürt und vorgestellt werden. Den fulminanten Abschluss im Veranstaltungsreigen bildet das Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg zugunsten des Frauen- und Kinderschutzhauses am 12. Oktober um 19 Uhr in der Kirche Sankt Afra in Neckargerach. Die Bevölkerung ist herzlich zum Konzert eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Alle Veranstaltungen und Informationen unter

www.50-jahre-nok.de