75 Jahre TURA Untermünkheim – wenn das kein Grund zum Feiern ist. Den TURA-Verantwortlichen ist es gelungen, ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen regional und überregional bekannten Künstlern auf die Beine zu stellen. Los geht es im Januar mit der Traditionsveranstaltung schlechthin, bereits seit 60 Jahren Teil des Programms: Der TURA-Fasching. Am 20. Januar steigt der Ultraviolet Carneval. Eine Woche später, am 27. Januar, wird mit Barbed Wire eine der besten Coverbands Süddeutschlands zum Rock-Fasching aufspielen. Markenzeichen: Spektakuläre Bühnenshow und erstklassig gecoverte Hits. Ein grandioses Finale erwartet die Fans des TURA-Fasching am 3. Februar mit den Auftritten der Troglauer und den Draufgängern. Die fünf Musiker der Troglauer stammen allesamt aus dem Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz und bezeichnen sich selbst als Erfinder der »Heavy Volxmusik«. Auf fast 1,5 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer kommen die Draufgänger. Natürlich war es ihr Hit »Cordula Grün«, der die Band aus der Steiermark groß herausgebracht hat. Mit ihren neuen Hits wie »Rapunzel« oder »Marie« zählen sie unumstritten zu den erfolgreichsten und beliebtesten Formationen der letzten Jahre.

Auch nach Ende der Faschingszeit wird munter weitergefeiert. Im April heißt es: Jahreshauptversammlung einmal anders. Unter diesem Motto findet am 19. April ein ganz besonderes TURA-Event statt: Rückblick auf das Erreichte, verdiente Auszeichnungen, grandioses Catering und mit Willy

Astor, einem der bekanntesten Comedians Deutschlands, ist auch für die Unterhaltung gesorgt. Nachdem am 8. Juni das Kreiskinderturnfest stattfindet, wird vom 10. bis zum 14. Juli fünf Tage lang gefeiert. Das Jubiläumssportfest auf dem Sportgelände Steinach vereint zahlreiche sportliche Aktivitäten miteinander. Ob Fußball, Volleyball, Tennis, Dart, Leichtathletik, es ist für jeden was geboten. Los geht es mit einem Open-Air-Konzert der Hohenloher Mundartband Annaweech. Weiter mit dabei: Die Wasenrocker aus dem Stuttgarter Talkessel, erfahren durch unzählige Auftritte auf dem Cannstatter Wasen sowie auf der Münchner Wiesn.

Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet das große Hallensportwochenende am 26. Oktober. Hier haben vor allem die Hallensportabteilungen Badminton, Volleyball und Tischtennis Gelegenheit, sich zu präsentieren. An der großen Sport- und Showgala geben sich Welt-, Europa- und Deutsche Meister aus den Bereichen Gardetanz, Breakdance und Sportakrobatik die Klinke in die Hand. Dieser Abend wird unvergessen bleiben und mit Sebastian Reich wird einer der bekanntesten deutschen Bauchredner mit seiner Amanda durchs Programm führen.

1949 wurde der TURA Untermünkheim gegründet und startete mit einer Herren-Fußball-Abteilung und einer Damen-Handball-Abteilung. Im Lauf der Jahre kamen noch zwölf weitere Abteilungen hinzu, die den Grundstein des Vereinslebens bilden.

Highlights im Jubiläumsjahr 2024

