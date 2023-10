Der »Rothenburger Märchenzauber« bietet vom 3. bis 25. November wieder eine bunte Palette an Angeboten für die ganze Familie. Dabei dient die Altstadt Rothenburgs als romantische Kulisse für die fantastischen Geschichten: Führungen, Theater, Konzerte, Lesungen und weitere Veranstaltungen rund um das Thema Märchen können besucht werden. Beim Märchenbummel beteiligen sich die Gastronomen und Einzelhändler der Stadt mit kreativen Aktionen. Zu einem besonderen Rundgang durch das ehemalige Dominikanerinnenkloster lädt Nonne Sabine am 3. November um 18 Uhr, sowie am 4. und 11. November jeweils um 11 Uhr und um 14 Uhr im RothenburgMuseum ein. Ebenfalls dort zu erleben ist die »Märchenzeit« mit Märchenerzählerin Juliane Dehner am 7. und 14. November um 18 Uhr. Anmeldung für beide Formate unter: franziska.krause@rothenburg.de

Der Rothenburger Märchenzauber ist keinesfalls nur für Kinder konzipiert. So gibt es neben kindgerechten Klassikern wie Märchenführungen und Märchenerzählungen auch Angebote, die sich vornehmlich an erwachsene Märchenfreunde richten. Von Klassikern der Gebrüder Grimm bis zu moderneren Kunstmärchen ist eine große Vielfalt geboten.

Für erwachsene Märchenfreunde wird es am 5. November um 19 Uhr im Musiksaal schaurig, wenn Schauspieler Matthias Klösel »Die Edgar Allan Poe Late Night Show« präsentiert. Insgesamt drei ihrer selbstgeschriebenen Geschichten liest die Autorin Brigitte Trautmann-Keller am 6. und 8. November um 18 Uhr im Café Friedel, sowie am 12. November um 11 Uhr im Hegereiterhaus. In die Wolfgangs-

kirche lädt das Märchenteam um Nico Seifert am 10. November um 18 Uhr zu dem Theaterstück »Frau Holle« ein.

Musikfreunde kommen am 11. November um 20 Uhr auf ihre Kosten, wenn das Solina Cello Ensemble mit seinem Programm »Bärenstark! Musikbox oder Spotify?« im Musiksaal zu Gast ist. Der Clou: Das Publikum bestimmt selbst das Programm. Zur Auswahl stehen klassische Werke ebenso wie Titel der modernen Rock- und Popmusik.

Pfarrer Oliver Gußmann nimmt sein Publikum am 15. November um 18 Uhr mit in die Heiltumskammer von St. Jakob und verzaubert es mit »Die Flucht aus Ägypten« von Selma Lagerlöf. Für besinnliche Stimmung sorgt das Südtiroler Kleinkunst-Duo Selma Mahlknecht und Kurt Gritsch mit ihrem Weihnachtskabarett »Advent, Advent, die Sparlamp‘ brennt« am 16. November um 19 Uhr im Musiksaal.

Zauberhaft kulinarisch wird es am 18. November um 18 Uhr mit »Menü und Märchen« im Bayerischen Hof. Die Gäste erwartet ein fein abgeschmecktes 4-Gänge-Menü, serviert zu den »Märchenhappen« von Märchenerzählerin Juliane

Dehner. Anmeldung unter: 09861-6063.

Vom 17. bis zum 25. November erwartet alle Märchenfreunde außerdem der Rothenburger Märchenwald im Rathausgewölbe. Dies alles und vieles mehr bietet der »Rothenburger Märchen-zauber« 2023. Alle Infos zum Gesamtprogramm und Kartenvorverkauf unter: www.rothenburg.de.

Rothenburger Märchenzauber

Fr. 3. bis Sa. 25. November

Rothenburg ob der Tauber

www.rothenburg.de