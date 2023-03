Das Sommerfest in barockem Gewand:KSK musicOpen Ludwigsburg

Das Sommerfest in barockem Gewand

Die Acts für das Line-Up der 11. Ausgabe der KSK musicOpen stehen fest. Wieder wurden haben beliebte Musiker in die wohl schönste Open-Air-Location Baden-Württembergs eingeladen. Eröffnet wird der sommerliche Reigen am 29. Juli mit dem »Brasstival«. Bereits 2017 waren LaBrassBanda bei uns zu Gast in Ludwigsburg, 2023 kehren Sie mit Unterstützung von Folkshilfe, Druckluft, Spicy Roots und dem Oßweiler Musikverein zurück. Live immer noch einen draufzusetzen, ist für LaBrassBanda noch nie ein Problem gewesen. Nur einen Tag später können sich die Barockstädter auf die Rückkehr von Poptitan Dieter Bohlen, Chefjuror der ersten Stunde der beliebten RTL Casting-Shows »Deutschland sucht den Superstar« und »Das Supertalent«, freuen. Bei seinem Auftritt im Ludwigsburger Schloss hat er wieder viele seiner Kult Hits wie »You´re My Heart, You´re My Soul« oder »Cheri, Cheri Lady« mit absoluter Ohrwurmgarantie im Gepäck. Am 3. Augus beehrt dann Deutschlands Streaming Königin Lea das Ludwigsburger Schloss. Allein auf Spotify erreicht sie über 272 Millionen Streams. Wer mit Lea über ihre Musik spricht, merkt schnell, dass Kreativität bei ihr aus einer Art natürlicher Gelassenheit entsteht. Sie mag es, wenn Dinge einfach passieren, lässt sich nicht gern bewerten. Live ist sie aber eine echte Granate. Nur einen Tag später wird es dann Zeit für ein paar härtere Klänge. Die Broilers sind ein Garant für krachende, hochenergetische Live-Shows. Das Düsseldorfer Punkrock-Kollektiven personifiziert den Begriff der Live-Band. Zum großen Abschluß setzt dann das »Crown of Sounds« dem Festival die Krone auf. Die elektronische Musik vom Feinsten mit aufwendiger Lichtshow in einzigartiger barocker Kulissekann mit einem beachtlichen Line-Up aufwarten. alh

KSK music Open, Sa. 29. Juli bis Sa. 5. August, Residenzschloss

Ludwigsburg, www.ksk-music-open.de