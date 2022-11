Das weltweit erfolgreichste Taiko-Ensemble »Yamato – The Drummers of Japan« ist endlich wieder in Deutschland zu erleben. Mit der neuen Show Tenmei gehen die Trommel-Virtuosen aus Asuko einmal mehr die fast magische energetische Verbindung mit dem Publikum ein, die ihre Auftritte so einzigartig macht. Das Ausnahmekollektiv vereint unbändige Leidenschaft mit perfekter Synchronität.

Yamato, Di. 3. bis Do. 12. Januar, Theaterhaus Stuttgart, bb-promotion.com