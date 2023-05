Ausstellung "Vielschichtig" im Wasserschloss Bad Rappenau

Das Leben von Bettina Fentzloff ist geprägt durch zwei Eckpfeiler: Das Malen und das Fliegen. Als eigentlich freischaffende Künstlerin tätig, ergänzte das tägliche Fliegen mit majestätischen Adlern, Geiern und Eulen ihre Leidenschaft. Bewegende Begegnungen mit fremden Kulturen auf den weltweiten Expeditionsreisen, wie mit ihrem Mann auf den Spuren der Seeadler, erweitern den überraschenden Themenkreis. Konkret, aber nicht gegenständlich, abstrahierend aber nicht abstrakt, so präsentieren sich ihre Arbeiten in einer ungewöhnlichen Farbintensität. In vielen Schichten erreicht sie in optischer Farbmischung expressionistische Leuchtkraft und individuelle Tonwerte.

11. Juni - 16. Juli, sonntags 13-18 Uhr, Wasserschloss, Bad Rappenau, Vernissage am 11. Juni um 11 Uhr