Böckinger Seefest 2023

Das Böckinger Seefest – seit über 25 Jahren über die Grenzen Heilbronns hinaus bekannt und beliebt – gibt die Seefestbühne wieder frei. Von Mittwoch, 7. Juni bis Samstag 10. Juni, treten ab 19 Uhr Livebands aus den unterschiedlichsten Genres auf. Mit kalten (Sommer-)Getränken und verschiedenen Ess-Ständen, dem ausgelassenen Feiern nichts im Wege und wer nach 0 Uhr noch nicht genug hat, kann in der Laube weitermachen. Die Heilbronner Band Soul Connection startet am Mittwoch mit Soul, Funk und R&B, gefolgt von Perfect Heat am Donnerstag, die Genre-übergreifend für Stimmung sorgen. Am Freitag präsentieren F.U.C.K Klassiker aus Hardrock und Metal mit einer sehenswerten Bühnenshow. Den Abschluss macht am Samstag Gravity mit klassischer Partymusik zum Mittanzen und Feiern.

Böckinger Seefest Mi. 7.- Sa. 10. Juni, rund um die Gartenlaube, Viehweide Heilbronn,

www.seefest-heilbronn.de