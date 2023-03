Summerbreeze in Dinkelsbühl

Metal-Fans in Süddeutschland können aufatmen: Das Summerbreeze ist endlich zurück! Über 40.000 Metaler treffen sich seit nun über 25 Jahren zu diesem Event und dürfen sich auch 2023 wieder über ein Line-up freuen, über das in ganz Europa gesprochen wird: Die Stammgäste des Summerbreeze, »Powerwolf«, haben genauso vor eine bombastische Show abzuliefern, wie Trash-Metal-Legende »Megadeth«. Mit ihrem neuen Album reisen die Schweden »In Flames« an und Fan-Favorit »Trivium« darf ebenfalls wieder rocken. Nach sechs Jahren besucht »in Extremo« wieder Dinkelsbühl und wird wohl den ein oder anderen Bekannte treffen, während »Beartooth« noch nicht allen bekannt ist, aber die Karriereleiter steil emporklettert. Von Mittwoch bis Samstag schlagen die Herzen der Metal-Fans also wieder höher und es wird gerockt ohne Ende.

Summerbreeze, Mi. 16.- Sa. 19. August, Dinkelsbühl

www.summer-breeze.de