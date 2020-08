Buntes Festival mit Viel Flair

Zum Abschluss der Sommer-Festival-Saison wartet noch ein ganz besonderes Highlight auf alle Open-Air Fans. Denn in unmittelbarer Nähe des Glaspalast Sidnelfingen entsteht ab dem 18. September ein Festivalgelände. Bis zu 499 Besucher finden in gemütlichem Flair vor einer abendlich beleuchteten Baumkulisse Platz. Bei schlechtem Wetter kann ganz einfach in die Veranstaltungsräume im Glaspalast ausgewichen werden.

»Bis vor wenigen Wochen war es noch vollkommen undenkbar, dass wieder so viele Künstler gleichzeitig auf einer Bühne stehen können«, erklärt Andreas Kienzle, der Geschäftsführer von EMT Event-Media-Tec GmbH. Nach über 70 Veranstaltungen in der Zeit der Corona-Krise, weiß der Veranstalter worauf es den Besuchern ankommt. So gibt es wegen des exzellenten Hygienekonzepts keine Maskenpflicht auf dem Veranstaltungsgelände. Und auch für eine festivalgerechte Verpflegung ist dank einem eigenen Essens- und Getränkestand gesorgt. »Wir wollen einfach, dass die Leute zum Abschluss des Sommers noch einmal ein tolles Kulturprogramm ohne Sorgen wahrnehmen können«, freut sich Kienzle.

Und das Programm hat einige Highlights zu bieten. An insgesamt acht Tagen gibt es eine bunte Mischung aus Comedy, Musik und Artistik zu erleben. Gleich beim Opening verneigt sich die zehnköpfige Band Sweet Soul Music mit ihrer einzigartigen Tribute-Show »Respect« vor der unsterblichen Königin des Soul Aretha Franklin. Und auch der König des Rock`n`Roll kann dank Nils Strassburg bei »The Elvis Xperience« live erlebt werden. Ebenfalls mit von der Partie ist Daniel Hochsteiner, der Weltstar der Jongleure, der gemeinsam mit den Comediens Jeff Hess und Alois Gscheidle für ein actionreiches Spektakel für die ganze Familie sorgt. Zum großen Abschluss des Festivals trifft dann Herr Hämmerle mit Fola Dada auf die SWR Big Band. Eine künstlerische Eruption ist vorprogrammiert.

Kultur im Freien, Fr. 18. bis So. 27. September, Glaspalast, Sindelfingen, www.kulturimfreien.de

Das Festival-Programm auf einen Blick

Fr. 18. September, 20 Uhr Sweet Soul Music

Sa. 19. September, 20 Uhr Schöne Mannheims

So. 20. September, 14 Uhr Das Familienspektakel

So. 20. September, 18 Uhr STB Big Band

Mo. 21. September, 20 Uhr »Aus voller Kehle für die Seele«

Do. 24. September, 20 Uhr Heart and Bones

Fr. 25. September, 20 Uhr The Elvis Xperience

Sa. 26. September, 20 Uhr HISS

So. 27. September, 18 Uhr Swinging Comedy