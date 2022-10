»Der Vorleser«, nach dem Roman von Bernhard Schlink

Die Württembergische Landesbühne ist zu Gast in der Göppinger Stadthalle. Der 15-jährige Michael Berg verliebt sich im Heidelberg der fünfziger Jahre in die mehr als doppelt so alte Straßenbahnschaffnerin Hanna Schmitz. Einen Sommer lang haben die beiden eine leidenschaftliche Affäre. Zu den Ritualen ihrer täglichen Treffen gehört es, dass Michael seiner Geliebten Weltliteratur vorliest. Dann verschwindet Hanna plötzlich, um acht Jahre später unerwartet wieder in Michaels Leben aufzutauchen. Als junger Jurastudent verfolgt er einen Naziprozess. Auf der Anklagebank sitzt Hanna, die sich als ehemalige KZ-Aufseherin entpuppt und verantwortlich sein soll für den Tod Hunderter Häftlinge. ric

»Der Vorleser«, Di 18. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle, Göppingen, www.goeppingen.de