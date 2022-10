Shakespeare in Motion: Tanzabend

Die Delattre Dance Company kommt für ein Gastspiel nach Aalen. Shakespeare in dieser Form gab es noch nie! Wir nähern uns dem großen Dramatiker auf zwei unterschiedlichen Weisen und entdecken zwei seiner wichtigsten Werke aus neuer Perspektive. »Ein Sommernachtstraum« (Choreografie Jörg Mannes): Die Komödie über Irrungen und Wirrungen der Liebe mit ihren anrührenden, erotischen und manchmal äußerst komischen Elementen gehört zu den am häufigsten getanzten Stücken Shakespeares. »Othello« (Choreografie Stephen Delattre): Erzählt wird die tragische Geschichte rund um Jagos fatale Intrige und Othellos blinde Eifersucht bis hin zum Mord an Desdemona. ric

Tanzabend: Shakespeare in Motion, Sa 1. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle, Aalen, , www.xxx