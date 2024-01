Die Voctails – das junge A Cappella Projekt in Künzelsau

Man nehme einige junge Stimmen, mixe diese zusammen und genieße die Voctails. Gesungen wird A Cappella Pop, Rock und alles was Spaß macht. Im Jahr 2018 gewannen die Voctails den Grand Prix der Popchöre und ihre erste eigene CD »Ja, wir sind wieder da!« wurde produziert. Chorleiter Martin Renner begeisterte 2021 schon mit seinem Chor »Beauties and the Beats« das Publikum in der Künzelsauer Stadthalle. Am Freitag, 9. Februar 2024 ist er nun mit seiner Formation »Die Voctails« zum ersten Mal Gast in der Kreisstadt. 2016 als jungen Männerchor gegründet, haben es sich die Voctails zur Aufgabe gemacht, den A Cappella Gesang in Hardthausen und über die Grenzen hinaus populär zu machen. Der mittlerweile gemischte Chor singt vier- und mehrstimmige Chorsätze ganz ohne Instrumente, aber mit Beatbox. Wer vor dem Konzert einen Vorgeschmack möchte, wird auf den Social Media Kanälen der Gruppe fündig. Auch RTL Punkt 12 wurde auf den Chor aufmerksam und widmete der »Wer singt?«-Aktion einen kurzen Beitrag. Karten online reservieren oder im Vorverkauf holen: Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Einlass in die Stadthalle ist um 18.30 Uhr, Einlass in den Saal um zirka 19 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt neun Euro. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Tabakwaren Brückbauer in Künzelsau oder online über www.kuenzelsau.de/veranstaltungen sowie an der Abendkasse.

Fr. 9. Februar, 19.30 Uhr, Stadthalle, Künzelsau, www.kuenzelsau.de