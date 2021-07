Ellwangen: Sommer in der Stadt 2021

Wer in der Zeit zwischen Ende Juni und Anfang Oktober eines Jahres durch die Ellwanger Innenstadt läuft, erkennt sofort die besondere Stimmung: Nicht nur Ellwanger wissen dann: Es ist wieder Sommer in der Stadt.

Los geht es im August mit dem Vortrag »Ellwanger in der Jagst – Ein Beitrag zur städtischen Badekultur im 19. und 20. Jahrhundert« von Dr. Anselm Grupp am Dienstag, 3. August, 20 Uhr am Kressbachsee. Ebenfals am Kreßbachsee findet am Mittwoch, 4. August, 20 Uhr das Picknick am See mit dem 12. Poetry Slam statt. Wie gewohnt kommen bekannte und renommierte Szene-Größen aus ganz Deutschland an den Kressbachsee, die sich dem literarischen Wettkampf stellen. Das Publikum bildet dabei die Jury und entscheidet per Applauslautstärke. Moderiert wird der Abend wieder von den beiden bekannten Moderatoren Johannes Elster und Alexander Willrich.

Im Lesegarten des Palais Adelmann tritt am Donnerstag, 5 August, 19.30 Uhr Konrads Spezialorchester auf. Das aktuelle Programm »Snackbar« soll ein wenig Gelassenheit, Heiterkeit und Frieden versprühen. Die Dinge ernst, und sich selber nicht so wichtig zu nehmen, das war schon immer eine Kernkompetenz des Orchesters. Fast schon Tradition hat das jährliche Konzert mit Bolz & Knecht in Ellwangen. Zu Hören gibt es am Samstag, 7. August, 20 Uhr einen Querschnitt des bisherigen Schaffens der beiden Musiker. In bekannter Bolz & Knecht Manier anmoderiert und mit Anekdoten aus dem Musikeralltag angereichert.

Am Freitag, 13. August , 20 Uhr stehen Liedpoet Harald Immig und Sängerin Ute Wolf auf dem Programm. Durch den einprägsamen Gesang von Harald Immig und Ute Wolf fühlen sich die Besucher individuell, auf »ihre« Art angesprochen. Am Folgetag, Samstag, 14. August, 19 Uhr findet Efis Tanzfilmnacht statt. Für Bewirtung sorgt die »Kanne«. Bei schlechtem Wetter im Gartensaal.

Ein besonderes Highlight ist »Jumping Fingers 2021« mit Roland Palatzky und Matthias Waßer alias »Magic Acoustic Guitars« am Sonntag, 15. August, 19 Uhr.

Von Montag, 16. August bis Donnerstag, 19. August sowie Montag 23. August bis Mittwoch, 25. August werden ab 20 Uhr Geschichten zur guten Nacht vorgelesen. Spannende, poetische Songs und Lieder der letzten 50 Jahre bietet Klaus Momper beim Benefizkonzert für die Deutsche Krebshilfe und Kinderkrebshilfe am Freitag, 20. August, 19 Uhr. Gefeiert wird zudem am Samstag, 21. August, 19 Uhr beim »Kannenklang Teil 2« mit der Formation »Lilak«.

Im Rahmen der Ellwanger Schlosskonzerte tritt am Samstag, 21. August, 20 Uhr das Minguet Quartett im Thronsaal im Schlossmuseum auf.

Am Sonntag, 22. August sorgt das Trio Pariser Flair mit »It‘s Showtime« für einen unterhaltsamen Musicalabend und am Donnerstag, 26. August, 19 Uhr wird eine Krimilesung geboten.

Im Thronsaal des Schlossmuseum sorgt das Bennewitz Quartett im Rahmen der Ellwanger Schlosskonzerte schließlich am Samstag, 28. August, 20 Uhr für einen gelungenen musikalischen Monatsabschluss.

Das komplette Programm unter www.ellwangen.de