Die Regenbogen 2 Rock Night präsentiert dieses Mal Bonfire, DORO und Uriah Heep als Headliner. Nach 50 Jahren intensiver Bandgeschichte gehört Uriah Heep zu den wenigen Kultacts, die immer noch weltweit touren und regelmäßig frische, qualitativ hochwertige und auf höchstem Niveau produzierte Musik aufnehmen und veröffentlichen und damit ihre Fans begeistern. Falls es eine andere Band gibt, die sich auch seit 1969 so um ihre Fans kümmert, dann kann man ihnen nur das Beste wünschen. Für Mick Box ist die Musik kein Wettstreit – er und Uriah Heep werden weiterhin ihre positive Einstellung in die ganze Welt tragen und damit viele neue Fans anstecken. Ihre Lieder und Musik haben sich über lange Zeit bewährt und mit immer neuen Songs sind Uriah Heep so stark und so mächtig wie eh und je. Ebenfalls mit dabei sind DORO und Bonfire, die gemeinsam die Bühne im Großen Elzpark in Mosbach rocken werden.

Fr. 26. Juli, 17:30 Uhr, Großer Elzpark Mosbach, www.provinztour.de