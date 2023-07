Filmemacherin Doris Dörrie in Tübingen

Um Doris Dörrie zu beschreiben, muss man einige Superlative bemühen: sie ist die bekannteste Filmemacherin, die wir in Deutschland haben. »Männer« markiert 1985 den Beginn ihrer internationalen Karriere. Zahlreiche Filme, von »Bin ich schön« bis hin zu ihrer herrlichen Parabel »Freibad« im Herbst vergangenen Jahres zeigen den ungebrochen großen Erfolg der 1955 in Hannover geborenen Doris Dörrie, der Frau mit dem markanten blonden Kurzhaarschnitt. Doch damit nicht genug, auch als Schriftstellerin hat sie mit ihren Werken ein großes Publikum erreicht. Für »das blaue Kleid« erhielt sie bereits 2003 den »Deutschen Buchpreis«. Mit Bernadette Schoog wird sie sich bei »Schoog im Dialog« über all das unterhalten, genauso wie über ihre zuletzt erschienenen Bücher: »Leben, schreiben, atmen« oder »Die Heldin reist«, die alle zu Bestsellern geworden sind.

Schoog im Dialog, Do. 21. September, 20 Uhr, Sparkassen Carré,

Tübingen, www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen