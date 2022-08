Internationales Straßentheaterfestival: Musiker und Artisten in Brackenheim

Bereits zum 12. Mal trägt das Kulturforum Brackenheim e.V. die Kultur auf die Straße: Am Sonntag, 11. September 2022 präsentieren von 13 bis 19 Uhr wieder Musiker, Gaukler, Artisten, Schauspieler und Komiker ihre Programme vor der Brackenheimer Altstadtkulisse und werden erneut diese wunderbare Atmosphäre verbreiten, die das Publikum bereits so viele Jahre be- und verzaubert. An sieben verschiedenen Plätzen und Spielorten in der Innenstadt unterhalten Künstler aus unterschiedlichen Ländern das Publikum. Der Eintritt für dieses Spektakel ist frei. Wer das Festival unterstützen möchte, kann vor Ort für nur 3 Euro einen Festival-Support-Button erstehen. Mit dem Kauf trägt man zur Finanzierung des Straßentheaterfestivals bei und sichert damit auch dessen Fortführung.

Internationales Straßentheaterfestival

So 11. September, 13-19 Uhr, Innenstadt, Brackenheim

Infos unter www.kulturforum-brackenheim.de