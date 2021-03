Hohenloher Kultursommer: Weltmusik – nach Belieben

Der Hohenloher Kultursommer steht in den Startlöchern. Sobald Konzerte wieder durchführbar sind, werden die Konzertveranstaltungen des Festivals auf die aktuellen Corona-Auflagen angepasst.

Mit den neuen Ad Lib.-Tickets (musikalisch für: nach Belieben) besteht beim Kartenkauf daher kein Risiko: Tickets können eine Woche vor Konzertbeginn kostenfrei storniert, umgebucht oder gespendet werden. Wahlweise kann bei einer Stornierung das Geld erstattet oder ein unbegrenzt gültiger Gutschein ausgestellt werden. Besonders beliebt, auch bei der jüngeren Generation, sind die Weltmusik-Programme des Kultursommers. Am 11. Juni wird es in Niederstetten feurig, wenn die Damen von »Flor de Toloache« aus Südamerika ins Kult kommen und moderne Mariachiklänge anstimmen. Poetischer geht es dann am 23. Juni in Crailsheim zu, wenn Helene Blum mit Band dänischen Folk präsentiert. Und am 26. Juni folgt eine spannende, musikalische Tagebuchaufzeichnung zwischen indischer Musik, Jazz und Pop, wenn Klaus Falschlunger die Saiten seiner Sitar anschlägt und ihn Luciano Biondini dabei am Akkordeon begleitet. »Once in a blue moon« heißt ihr Programm.

Mehr Infos unter www.hohenloher-kultursommer.de