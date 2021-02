Mit den aktuellen Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergibt sich erneut eine Veränderung für die geplanten Veranstaltungen des Kulturbüros und der Kreuzgangspiele.

Leider kann die Veranstaltung der Reihe Kreuzgangspiele extra „Glenn Gould – Der Pianist in Briefen und Musik“ mit Thomas Hupfer (Rezitation), Hanne Ku-lessa (Rezitation) und dem Pianisten Julius Asal, die für Samstag, den 6. März 2021, 20 Uhr, in der Stadthalle Kasten geplant war, nicht stattfinden. Es soll einen neuen Termin für diese Veranstaltung geben. Da dieser allerdings im Moment noch nicht feststeht, können sich Karteninhaber*innen auch mit dem Kulturbüro unter 09852 90444 in Verbindung setzen, um sich ggf. den Kartenpreis erstatten zu lassen. Die Abonnentinnen und Abonnenten des Kreuzgangspiele extra-Abos werden telefonisch über die Möglichkeiten informiert.

Weiterhin unangetastet durch die neuen Bestimmungen vom 10. Februar 2021 sind die folgenden Veranstaltungen:

Die Nacht kurz vor den Wäldern, Theatermonolog nach Bernard-Marie Koltès, mit Ulrich Westermann, Regie: Alexander Ourth, Freitag, 26. März 2021, 20 Uhr, Stadthalle Kasten

Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt. Ein Ringelnatz – Kästner – Tucholsky – Abend mit Atischeh Hannah Braun, Klaus-Lothar Peters und Helmut Büchel, Freitag, 9. April 2021, 20 Uhr, Stadthalle Kasten

Das Kulturbüro muss bis auf Weiteres für Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Erreichbar sind die Mitarbeiterinnen allerdings telefonisch unter 09852 90444 zu den üblichen Öffnungszeiten sowie jederzeit per E-Mail an kulturamt@feuchtwangen.de.

Informationen und Karten für die Kreuzgangspiele gibt es immer auch unter www.kreuzgangspiele.de

Leider ist auch die Ausstellung „Ihr naht Euch wieder, schwankende Gestalten“ mit Fotografien zu den Kreuzgangspielen derzeit nicht zu sehen.