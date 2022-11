Theater Liberi: »Die Schöne und das Biest – Das Musical«

Hier werden Groß und Klein in eine zauberhafte Welt voller Zauber und Poesie entführt: Das Theater Liberi inszeniert das französische Volksmärchen »Die Schöne und das Biest« als modernes Musical für die ganze Familie. Gefühlvolle Eigenkompositionen und temporeiche Choreografien versprechen ein unterhaltsames Live-Erlebnis für Kinder ab vier Jahren, Eltern und Großeltern. Seit Jahrhunderten erzählen sich die Menschen das Märchen von der Schönen und dem Biest und der Kraft ihrer Liebe, die so stark ist, dass sie sogar einen Fluch brechen kann. Einen Fluch, der den Prinzen in ein furchteinflößendes Biest verwandelt hat. dg

»Die Schöne und das Biest – Das Musical«

Sa. 17. Dezember, 15 Uhr, Harmonie Heilbronn

www.theater-liberi.de