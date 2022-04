Das junge, kreative Bandfestival geht 2022 erneut an den Start. Zwei aufstrebende Bands der deutschen Jazzszene sind wieder in Hohenlohe zu Gast.

Anna Emmersberger EXP

Den Auftakt von UpBeat Hohenlohe 2022 machen Anna Emmersberger EXP aus München. Das Quartett um die Bassistin, Komponistin und Sängerin Anna Emmersberger eröffnet seinen Zuhörerinnen und Zuhörern magische Welten, in denen treibende Bassgrooves mit lyrischen Harmonien verschmelzen. Durch eine Synthese aus kreativem Spielwitz und tiefgreifenden Thematiken wird musikalisch und textlich eine eigene Ausdrucksform kreiert. 2021 war das junge Quartett als Bewerber beim Jungen Münchner Jazzpreis gelistet. Die Jazzklänge mit Bass, Stimme, Schlagzeug, Klavier und Gitarre sind am Samstag, 7. Mai 2022 ab 19 Uhr im Gebäude G der Reinhold-Würth-Hochschule Campus Künzelsau zu hören. Wie es zum UpBeat-Konzept gehört, finden in Kooperation mit dem Ganerben-Gymnasium zuvor Workshops und Bandcoachings statt, damit die Schülerinnen und Schüler auf der Bühne integriert werden können.

Den zweiten UpBeat-Block bestreiten dann The Human Element – die Band des künstlerischen Leiters des Mini-Festivals und Saxofonisten Johannes Ludwig. Unter dem Namen The Human Element haben Gero Schipmann (Gitarre) und Johannes Ludwig in den letzten Jahren verschiedene Projekte realisiert, unter anderem ein Quintett-Album mit Musikern der Londoner Szene, Geros alter Wahlheimat. Während der Lockdown-Zeit entwickelten sie ihr Duo-Projekt weiter, das sie nun um den Schlagzeuger Alex Parzhuber erweitern und jetzt im Trio auftreten. Die Instrumentenkombination aus Bariton-Gitarre sowie Saxofon und Schlagzeug mit jeweils elektronischer Klangerweiterung eröffnet ihnen einen besonderen musikalischen Kosmos, in dem tiefgehende Songs auf harte Riffs und Ambient-Texturen auf elegische Hymnen treffen. Zu hören gibt es diesen Mix am Samstag, 21. Mai 2022 um 19 Uhr in der Hospitalkirche Schwäbisch Hall. Dort sind dann Schülerinnen und Schüler des Erasmus-Widmann-Gymnasiums mit auf der Bühne dabei.

Anna Emmersberger EXP, Sa. 7. Mai, 19 Uhr, Reinhold-Würth-Hochschule, Campus Künzelsau, The Human Element, Sa. 21. Mai, Hospitalkirche, Schwäbisch Hall, www.hohenloher-kultursommer.de