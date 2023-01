Kindermusical: Farbenzauber

Am 9. Februar hebt sich der Vorhang für das Kindermusical »Farbenzauber - Sophie rettet die Märchenwelt«. Ein fieser Graf hat drei Märchen verzaubert. Seitdem ist die Welt rostig und verstaubt. Das Gras ist so weich wie ein Igelrücken mit Kaktusrucksack drauf. Alles ist anders. Mit Hilfe der Kinder will Prinzessin Sophie die Märchen wieder richtigstellen und die Welt luftballonbunt machen. Wird sie es schaffen? Melanie Rainer spielt dieses wunderschöne 45-minütige Musical für Kinder zwischen drei und zehn Jahren. Farbenzauber –

Sophie rettet die Märchenwelt

Do. 9. Februar, 15 Uhr, Kultura

Öhringen, www.kultura-oehringen-de