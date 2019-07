KISS und der "God Of Thunder"

KISS

Am Anfang strahlten Fans und der Himmel noch um die Wette. Bei bestem Sommerwetter luden Gene Simmons & Co nach "Detroit Rock City" ein - eröffneten die Show mit ihrem Party-Kracher und ließen weitere Hits wie "Shout it out loud" oder "Lick it up" folgen, ehe nach knapp 45 Minuten der "God Of Thunder" unsanft zuschlug. Über dem Gelände der Galopprennbahn in Iffezheim zogen dunkle Gewitterwolken auf. Kurz darauf prasselte Stark-Regen vom Himmel und Blitze am Firmament übernahmen die Light-Show. Kein "Rock'n'Roll all nite". Die Show musste abgebrochen werden. Der Rückzug der Fans erfolgte etwas murrend aber den Umständen entsprechend geregelt und ohne weitere Vorkommnisse.