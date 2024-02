Live-Nacht Premiere in Winnenden

Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: die Live-Nacht hat sich in der Region einen Namen gemacht. Jetzt will sie in Winnenden ihre Erfolgsgeschichte fortschreiben. Bei der Live-Nacht Premiere in diesem Frühjahr wartet sie mit der Crème-de-la-Crème der Live-Musik auf. Das erfolgreiche Konzept anderer Live-Nächte wird übernommen. Attraktive Lokale, die schöne Kulisse der Innenstadt und die hohe Qualität der Bands sind die Markenzeichen dieses Events. Beim gemütlichen Schlendern durch die Innenstadt wird während der Live-Nacht ein Musikspektakel geboten, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist. Spielbeginn ist um 21 Uhr, die Lokale haben jedoch schon vorher geöffnet und man kann sich dort nach Herzenslust stärken, um danach viel zu erleben. Denn dann heißt es endlich auch in Winnenden: dabei sein, Freunde treffen, mitsingen und abtanzen.

Live-Nacht Winnenden, Sa. 23. März, 21 bis 5 Uhr, Innenstadt

Winnenden, alle Infos und Tickets unter: winnenden.live-nacht.de