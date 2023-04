Konzert-Kabarett von und mit Michael Krebs in Hüttlingen

Krachend schöne Piano-Songs mit Texten auf die Zwölf: Das ist »Evolution nach Unten«. In mühevoller Kleinarbeit haben die Menschen in vielen Millionen Jahren ein krasses Gehirn entwickelt, welches sie zu hoch komplexen Denken befähigt. Was machen die Menschen damit? Sie erfinden Geräte, die das Denken abnehmen und Maschinen, die das Bewegen abnehmen. Denn nur so bleibt Zeit für die wichtigen Fragen: Bestellen oder liefern lassen? Haten oder liken? Vom Einzeller wurden die Menschen zum Herrscher über das Metaversum, in dem jede Milchschaumdeko ein Ereignis zum Teilen und Bewerten ist. Das ist Michael Krebs Meinung. Aber um diese viel zu deprimierenden Themen wird es an seinem Abend nicht gehen. Stattdessen gibt es fluffige Lieder über Krisen, True Crime und Verzweiflung. Das ist viel li-la-lustiger. Diese Meinung teilen sich die Mainstreampresse und seine Mutter.

Michael Krebs: »Evolution nach Unten«, Fr. 26. Mai, 20 Uhr, Forum, Hüttlingen

www.huettlingen.de