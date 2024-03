Kool & The Gang im Schlossgarten Bruchsal

Mehr als fünfzig Jahre haben Kool & The Gang als Band nun schon auf dem Buckel und sind in dieser Zeit kein bisschen leiser geworden. Angefangen hat die Geschichte der Soul-, Funk- und Discowunder 1964 in der Schule, als die beiden Brüder Robert und Ronald Bell gemeinsam mit ihren Mitschülern George Brown, Claydes Charles Smith und Dennis Thomas die Band jazziacs gründeten, die sich später in Kool & The Gang umbenannten. Kool ist der Spitzname von Robert Bell. Die Band erlebte ihre Glanzzeiten in einem Jahrzehnt, in dem alles glitzerte: Ende der 70er, Anfang der 80er hatten die Musiker um Robert und Ronald Bell ihre größten Hits. Allesamt eingängige Discoproduktionen, die vor allem gut tanzbar sein sollten und ebenso Partylaune verbreiten. In der Musikgeschichte steht »Kool & the Gang« länger als jede andere R&B-Band aktiv auf der Bühne, was dazu geführt hat, dass sie mittlerweile eine der meist gecoverten Bands der Welt ist.

Mi. 26. Juni, 19:30 Uhr, Schlossgarten Bruchsal, www.provinztour.de