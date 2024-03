Revolverheld bei Haigern live!

Zum 14. Mal heißt es auf dem Haigern zwischen Flein und Talheim »Spielen für einen guten Zweck« und so wird wieder an vier Tagen mit 40 Stunden Programm »Haigern Live!« stattfinden. Es gehört zu den ­größten Open-Air-Festivals und ist eines der beliebtesten Events in der Region Heilbronn. Es zeichnet sich durch einen Mix aus hochkarätigen Acts und regionalen Bands aus, die für Festival-Stimmung sorgen. In diesem Jahr konnte die Bands »Revolverheld« und »Juli« als Hauptacts gewonnen werden. Am Familien-Sonntag wartet außerdem ein tolles Rahmenprogramm zum Mitmachen auf die kleinen Besucher. Das Gelände ist nur mit dem kostenlosen Shuttlebus erreichbar, der im 15-minütigen Takt zwischen Flein, Talheim und den ausgeschilderten Park & Ride-Parkplätzen verkehrt.

Fr. 19.- Mo. 22. Juli, auf dem Haigern zwischen Talheim und Flein, www.haigernlive.de