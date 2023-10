Live-Nacht in Heilbronn voller Erfolg

"Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung" versprach die Live-Nacht Heilbronn im Vorfeld und sie hat ihr Versprechen eingelöst. Bereits zum 31. Mal wurde die Heilbronner Innenstadt mit Live-Musik in unterschiedlichen Locations erfüllt und spielte mit der Crème-de-la-Crème der Live-Musik auf. In neun attraktiven Lokalen traten am 21. Oktober Bands und Sänger aus allen Genres auf. Die zahlreichen Besucher konnten je nach Geschmack zwischen den Locations wechseln und von Rock, Pop, Rockabilly, über Latin und Schlager Live-Musik hören und dazu tanzen. Mit dem Ticket bzw. dem Eintrittsbändchen hatten die gutgelaunten Besucher Zutritt zu den teilnehmenden Lokalen, die allesamt fußläufig erreichbar waren. Beim „Kneipenhopping“ durften die zahlreichen Live-Nacht-Teilnehmer die gesamte musikalische Bandbreite genießen und bis 1 Uhr in Locations wie unter anderem dem Blackbones Steakhouse, dem Heilbronner Brauhaus oder dem Irish Pub feiern. Im Joe Penas ging die Live-Nacht-Party mit der beliebten Band Crazy Zoo sogar bis 2 Uhr morgens.

Die Live-Nacht Heilbronn hat wieder einmal bewiesen, dass sie ein Besucher-Magnet der Region ist und lässt bestimmt nicht lange warten bis sie zum 32. Mal in 15 Jahren durchstartet.

Eindrücke von der Live-Nacht sind in der Bildergalerie zu finden.