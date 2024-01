Lucy van Kuhl in Güglingen

Lucy van Kuhl begeistert das Publikum mit ihren ironischen, aber auch poetischen Liedern. Sie besingt auf sarkastische Weise die vielen Gesichter der Liebe: Was reimt sich alles auf Liebe? Neidvoll fällt der Blick auf andere Sprachen, in denen sich etwa sehr klangvoll »amour« auf »toujours« oder »amor« auf »matador« reimt. Da hat die deutsche Sprache mit »Liebe-Triebe-Hiebe« nicht gerade das poetische Glückslos gezogen. Den Gegensatz dazu bietet Lucy van Kuhl mit ihren Lieder, die alle irgendwie etwas mit Liebe zu tun: mit deren Erwachen und früher Romantik, wenn sich das Liebeskonto erst später mit echten Küssen füllt. Oder die Liebe endet mit einer bitterbösen Bankrotterklärung. Und was ist, wenn sich die Wege dann trennen? Mit viel Leidenschaft und Gesangskunst beantwortet Lucy van Kuhl diese und weitere Fragen rund um das schönste Gefühl der Welt.

Lucy van Kuhl, Fr. 16. Februar, 20 Uhr, Ratshöfle, Güglingen, www.gueglingen.de