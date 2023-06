Open Air Sommererlebnisse Mercedes-Benz Museum Stuttgart

Open Air Sommererlebnisse

Mit einem bunten Sommerprogramm unter freiem Himmel bespielt das Mercedes-Benz Museum auch 2023 den Hügel und die Open Air Bühne vor dem Museum. Bereits seit April trifft sich immer sonntags die Old- und Youngtimer-Community zum markenoffenen »Classics & Coffee«. An allen Sonntagen findet das markenoffene Klassikertreffen rund um das Mercedes-Benz Museum statt. Die Veranstaltung ist ein Highlight für Old- und Youngtimerfans aus der Region und weit darüber hinaus. Besondere Akzente setzen verschiedene Themenspecials. Ein Highlight ist der große Kinder- und Familientag am 9. Juli mit zahlreichen kostenlosen Attraktionen für alle Generationen. Von der Forscherfabrik Schorndorf über Märklin und Kunstmuseum Stuttgart bis zum VfB Stuttgart 1893 e.V. reicht die Liste der Kooperationspartner aus Stadt und Region. Für schöne Fotomotive sorgen bekannte und beliebte Maskottchen, die sich unter das Publikum mischen. In die dritte Runde geht vom 13. Juli bis 13. August die Veranstaltungsreihe »Stadtkultur am Mercedes-Benz Museum«. Bei der erfolgreichen Veranstaltungsreihe mit Konzerten, Clubabenden, Comedy, Theater und mehr gibt es viel auf der Open Air Bühne des Mercedes-Benz Museums zu erleben. Vom 18. August bis 3. September heißt es schließlich wieder »Film ab« beim Open Air Kino. Das beliebte Kinovergnügen unterm Sternenhimmel bietet ein breites Spektrum von Art House bis Blockbuster. 15 Filme stehen zur Wahl. Mit dabei sind unter anderem die oscarprämierte Meisterwerke »Everything Everywhere all at once« am 27. August und »Avatar: The Way of Water« am 3. September. Für das gastronomische Angebot sorgt das Team von Bertha’s Restaurant mit einem Foodtruck im Außenbereich vor dem Museum. Es gibt ein vielfältiges Angebot mit Speisen und Getränken, die zum großartigen Sommererlebnis passen.

Open Air Sommer am Mercedes-Benz Museum bis So. 8. Oktober, Mercedes-Benz Museum, Stuttgart

