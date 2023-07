Rebekka Bakken in Neuenstadt

Die Norwegerin Rebekka Bakken wird als eine der charismatischsten Stimmen Skandinaviens beschrieben und deckt mit ihren Songs die Genres Folk, Pop und Jazz, Chansons und Rock ab. Ihre meist selbstgeschriebenen Lieder gehen unter die Haut und sorgen für Gänsehaut-Momente. In ihrem neuen Album »Things You Leave Behind« verarbeitet sie die letzten Jahre, die von Chaos geprägt waren und schaut gleichermaßen nach vorne. Frei nach ihrem Motto: » Love it, change it or leave it«. Virtuos und von ihrer Live-Band unterstützt wechselt sie mühelos von klaren, hellen Tönen zu rauchigem Timbre in der Stimme und zieht ihr Publikum in ihren Bann. Nach 20 Jahren auf der Bühne und 10 Solo-Alben will die Norwegerin keine Kompromisse mehr eingehen und liefert stilistisch unterschiedliche Songs, die aber in sich stringent sind.

Rebekka Bakken, Fr. 4. August, 20:00 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr, Freilichtbühne Neuenstadt

www.neuenstadt.de