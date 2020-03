SPASSIX - Comedy-Nacht in Aalen am 27.3.

Die SPASSIX Comedy-Nacht steigt nun auch in Aalen: Am 27. März kann man in zwei Lokalen an einem Abend jeweils drei Comedians, bekannt u.a. aus Quatsch Comedy Club und Nightwash, live und hautnah erleben. Der Gast bezahlt einmal (17 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkasse) und verbringt dann einen kurzweiligen Abend im Lokal seiner Wahl, während die Comedians von einem Lokal zum nächsten wandern (oder fahren). Einlass ist ab 18 Uhr, die erste Show beginnt um 19.30 Uhr. Weiter geht’s mit der zweiten Show um 20.40 Uhr usw. Die Comedians spielen jeweils ein Kurzprogramm von circa 45 Minuten, danach ist eine Pause, in der man etwas essen und trinken oder sich unterhalten kann.

Diese Lokale sind dabei: Ostertag in Aalen und Scheerer-Mühle in Oberkochen

Die Comedians sind: Dominik Herzog, Marius Jung und Lukas Wandke

Die Tickets gibt’s in den beteiligten Lokalen, Online-Tickets kann man bequem auf www.spassix.de kaufen.

Weitere Infos, Tickets und Ablaufpläne gibt es HIER