Sternekoch Henssler liefert feurige Show in Stuttgart

Dass Steffen Henssler die Hitze nicht scheut, hat er schon mehrfach live und in seinen TV-Shows bewiesen. Seine Fans können sich in Stuttgart auf eine mehr als feurige Show freuen: Mit neuen und überraschenden Rezepten, die er live auf der Bühne zubereitet, nimmt er die Zuschauer mit auf eine Reise in den Henssler-Kosmos. Unterhaltsam wird es auch immer dann, wenn Steffen Henssler zwischen den Kochgängen seine unglaublichen Geschichten erzählt. Wobei der mehrfache Restaurantbesitzer kein Blatt vor den Mund nimmt und sein Herz auf der Zunge trägt. Der Sternekoch selbst kann die Auftritte auf der ganz großen Bühne kaum erwarten: »Wer mich kennt, der weiß, dass ich bei den Live-Shows brenne und sowohl am Herd als auch verbal immer das ganz große Feuerwerk zünden will. Das ist mein Anspruch. Die Zuschauer können sich auf einen heißen Abend freuen.« alh

Steffen Henssler, Fr. 12. Mai, 20 Uhr Porsche-Arena, Stuttgart,

www.musiccircus.de