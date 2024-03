TURA Untermünkheim: Jubiläumsprogramm

Die Faschingszeit ist vorüber, aber die Feierlichkeiten zum Jubiläum gehen weiter: 75 Jahre TURA Untermünkheim. Um die Gründung und Entwicklung ausgiebig zu feiern, wird über das Jahr verteilt ein besonderes Programm aufgefahren, um diesen Anlass gebührend zu würdigen.

Im April heißt es: »Jahreshauptversammlung einmal anders«. Unter diesem Motto findet am 19. April ab 18 Uhr ein ganz besonderes TURA-Event statt: Rückblick auf das Erreichte, verdiente Auszeichnungen und grandioses Catering für Mitglieder und geladene Gäste. Nach einer Pause sorgt Willy Astor mit seinem neuen Programm »Reimart und Lachkunde« für beste Unterhaltung, Einlass ab 19.30 Uhr. Deutschlands bekanntester Wortverdrechsler und Silbenfischer, Fürst Albern von Monaco, entert die Bühne der Weinbrennerhalle. Der gefühlte ­Enkel von Karl Valentin und Heinz Erhardt ist seit 35 Jahren als Podestsänger unterwegs. Und in diesen 35 Jahren hat der Wortakrobat, Liedermacher und Ausnahmegitarrist vielfältige Tonjuwelen erschaffen: Dieser Abend besteht aus Humor direkt vom Erzeuger und einem Komödianten, der als ehemaliger Werkzeugmacher sein Mundwerk noch als Handwerk versteht.

Nachdem am 8. Juni das Kreiskinderturnfest stattfindet, wird vom 10. bis zum 14. Juli fünf Tage lang gefeiert. Das Jubiläumssportfest auf dem Sportgelände Steinach vereint zahlreiche sportliche Aktivitäten miteinander. Ob Fußball, Volleyball, Tennis, Dart, Leichtathletik, es ist für jeden was geboten. Los geht es mit einem Open-Air-Konzert der Hohenloher Mundartband Annaweech. Weiter mit dabei: Die Wasenrocker aus dem Stuttgarter Talkessel, erfahren durch unzählige Auftritte auf dem Cannstatter Wasen sowie auf der Münchner Wiesn.

Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet das große Hallensportwochenende am 26. Oktober. Hier haben vor allem die Hallensportabteilungen Badminton, Volleyball und Tischtennis Gelegenheit, sich zu präsentieren. An der großen Sport- und Showgala geben sich Welt-, Europa- und Deutsche Meister aus den Bereichen Gardetanz, Breakdance und Sportakrobatik die Klinke in die Hand. Dieser Abend wird unvergessen bleiben und mit Sebastian Reich wird einer der bekanntesten deutschen Bauchredner mit seiner Amanda durchs Programm führen.

Kartenvorverkauf bei www.diginights.com

Mehr Infos unter www.tura-untermuenkheim.de