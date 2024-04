Vanessa Mai zuhause im Mai

Als Shooting-Star der Schlagerszene wird Vanessa Mai mit Anfang 20 an die Spitze der Charts katapultiert. Seitdem hat die Backnangerin sich fest als Star in der deutschen Musikszene etabliert. Am 4. Mai gibt sie ihr Heimspiel in Stuttgart.

Vanessa Mai wird immer erfolgreicher – und das, obwohl sie bereits seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Schlager- und Popstars der deutschsprachigen Musikwelt zählt – und doch bleibt sie stets sympathisch und bodenständig. Die 30-Jährige, die ihre Karriere als Sängerin der Band Wolkenfrei begann, hat seit 2014 acht Soloalben veröffentlicht. Dabei hat sie sich stilistisch immer wieder verändert – um nicht zu sagen: neu erfunden.

Mai überzeugt mit ihren acht Studioalben, die die Sängerin und Tänzerin als Solokünstlerin veröffentlichte. Sieben stiegen in die Top Ten der deutschen und österreichischen Albumcharts ein – und zwei Alben bis an die Spitze der deutschen Charts. Daneben arbeitete sie mit großartigen Künstlern der unterschiedlichsten Genres zusammen, erweiterte dabei auch stets ihren eigenen künstlerischen Horizont und reüssierte 2022 mit dem achten Album »Metamorphose«. Darauf erfindet sie nicht nur sich, sondern auch den modernen Schlager ein Stück weit neu, kombiniert ihn mit spannenden HipHop-Kollaborationen und R’n’B-Produktionen.

Auch abseits der Musik steigt der Vanessa Mai-Stern unaufhörlich. Anfang 2016 wird Vanessa Mai neben Pop-Titan Dieter Bohlen, Schlager-Star Michelle und Scooter-Sänger H.P. Baxxter viertes Mitglied in der RTL-Casting-Show »Deutschland sucht den Superstar«. Mit ihrer charmanten und liebenswerten Art avanciert die hübsche Sängerin schnell zum Publikumsliebling der 13. Staffel von DSDS. Im Jahr 2020 gab sie ebenso erfolgreich ihr Debüt als Schauspielerin in dem ARD-Film »Nur mit dir zusammen«, wie sie ebenfalls seit 2020 sehr erfolgreich als Moderatorin durch ihre eigene, in Kooperation mit dem SWR produzierte Podcast- und Online-Talk-Show »On Mai Way« führt, die regelmäßig über YouTube ausgestrahlt wird. Auch dort präsentiert sich Vanessa Mai als geborenes Multitalent. Im Oktober 2022 erschien mit »Mai Time Is Now« eine dreiteilige Dokumentation im Ersten, die die Geschichte ihres Aufstiegs, aber auch der Krisen in ihrem Künstlerleben sehr intim und exklusiv erzählt. Ein persönliches Highlight für Mai war auch ihr Auftritt bei der Jubiläumsshow von »Holiday on Ice« Anfang des Jahres in Stuttgart. » Es war mir eine besondere Ehre, Teil dieses außergewöhnlichen Jubiläums zu sein. Mein Auftritt war ein unglaublich schöner und bewegender Moment für mich,« erklärte die gebürtige Backnangerin.

Jetzt plant sie am 4. Mai, also nur zwei Tage nach ihrem Geburtstag, sie eine ganz besondere »Zuhause«–Show in der Stuttgarter Porsche Arena zu spielen. Das Publikum erwartet ein persönlicher Einblick in ihr Leben und Wirken als Künstlerin und natürlich eine bunte Auswahl ihrer größten Hits. Die Fans dürfen ein besonderes Fest mit Vanessa Mai mit vielen Überraschungen erwarten, bei dem kein Schlagerfan zu kurz kommt

Discografie

Endlos verliebt(2014)

Wachgeküsst(2015)

Für Dich (2016)

Regenbogen (2017)

Schlager (2018)

Für immer (2020)

Mai Tai (2021)

Metamorphose (2022)

Hotel Tropicana(2023)

Vanessa Mai

Sa. 4. Mai, Porsche Arena, Stuttgart, alle Infos: www.stuttgart-live.de