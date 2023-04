Völkerball liefert Rammstein-Tribute der Extraklasse in Stuttgart

Völkerball heißt die Band – A Tribute to Rammstein lautet der Untertitel. Wie groß dieser geschrieben wird, steht schon fest, bevor Völkerball den ersten Ton spielen. Der Vorhang fällt und gibt den Blick auf das vollendete Bühnenbild und eine überwältigende Kulisse frei. Hier wird sich in den nächsten beiden Stunden eine für Auge und Ohr kaum fassbare Inszenierung abspielen, in der durch ausgefeilte Lichtshow und haargenau platzierte Pyroeffekte brillante visuelle Akzente gesetzt werden. Bricht dann erst der brachiale Rammstein-Sound auf den Konzertbesucher nieder und erklingt erst einmal die sonore – eigentlich ja unverwechselbare – Rammstein-Stimme aus der Kehle des Völkerball- Frontmanns René Anlauff, so ist die Illusion perfekt. Völkerball spannt einen musikalischen Bogen durch die komplette Rammstein-Discografie und lockt damit nicht nur echte Rammstein-Fans aus der Reserve.

Völkerball, Sa. 13. Mai, 20 Uhr, Im Wizemann, Stuttgart

