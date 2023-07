Zeltspektakel am Tierpark Walldorf

Wo kann man jeden Sommer eine aufregende, spaßige und unterhaltsame Zeit erleben? Ganz richtig: Beim Zeltspektakel Walldorf. Auch dieses Jahr ist der Veranstaltungskalender proppenvoll und hat einiges zu bieten. Von Kleinkunstveranstaltungen über Konzerte bis hin zu Kabarett, Kindertheater und Zirkusgalas ist für jeden Gast das passende Programm dabei. Seit 2001 kehrt das Zeltspektakel jedes Jahr aufs Neue zurück. Neben Newcomern stehen natürlich auch wieder einige bekannte Gesichter aus der deutschen Comedy- oder Musikszene in der Manege des Zirkuszeltes und sorgen für beste Live-Unterhaltung. Los geht es am 28. August mit Marilyn‘s Calling – einer Musik-Hommage an Marilyn Monroe. Es folgen Tina Teubner & Ben Süverkrüpp mit ihrem Programm » Ohne Dich war es immer so schön«. Am 30. August heißt es bei Frank Goosen »Spiel ab!, bevor Sven Garrecht am darauffolgenden Tag die Frage stellt: » Wenn nicht jetzt, wo sonst?« Und auch im September warten weitere Highlights mit Künstlern wie Ingo Oschmann, Unduzo, Christoph Maul, Franziska Wanninger und viele mehr auf die Besucher des Zeltspektakels in Walldorf. Ein Waldrand, ein Waldrestaurant, ein Tierpark, ein Grillplatz, ein Zirkuszelt: Für die Menschen aus Walldorf und Umgebung ist das Zeltspektakel ein absolutes Sommer-Highlight. Wer hier nicht dabei war, hat ganz klar etwas Großartiges verpasst. Daher unbedingt Tickets sichern und ein tolles Kabarett-Comedy-Musik-Zirkus-Festival in familiärer Atmosphäre erleben! dg

Mo. 28. August bis Sa. 9. September, 20 Uhr (Zelteinlass 19:45 Uhr), Tierpark Walldorf, www.zeltspektakel.info

MORITZ verlost je 3x2 Tickets für die Shows von Frank Goosen, Louis Trinker Band (Mi. & Do.), Sven Garrecht und Ingo Oschmann

