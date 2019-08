Zuschauerrekord bei „Anatevka“

× Erweitern Naturtheater Reutlingen

Nach der Dernière von „Anatevka“ am Samstagabend konnte Rainer Kurze, Erster Vorsitzende des Naturtheaters, eine überaus erfolgreiche vorläufige Bilanz der Wasenwald-Festspiele 2019 bekanntgeben: Über 31.200 Besucher kamen zu 38 Veranstaltungen. Am 19. September folgt mit „Elvis is Back!“ ein allerletztes Gastspiel – erst danach kann endgültig bilanziert werden.

Aber bereits heute steht fest, dass die Spielzeit 2019 als eine der erfolgreichsten Spielzeiten in die Vereinsgeschichte eingehen wird. Nach 2015, als rund 33.500 Besucher gezählt wurden, konnte die „magische“ 30.000er Zuschauergrenze in diesem Sommer erneut deutlich überschritten werden. Damit zählt das Naturtheater Reutlingen auch weiterhin zu den drei besucherstärksten Amateurfreilichtbühnen in Baden-Württemberg.

Erfreuliche Gästebucheinträge

Viel Zuspruch und Lob gab es für die „Anatevka“-Inszenierung und das Regiedebüt von Alexander Reuter und Michael Gaedt im Naturtheater. Im Gästebuch auf der Homepage äußert sich dazu Regina Reichert wie folgt: „So soll Theater im Freien sein: Berührend, ohne schmalzig zu werden, lustig, ohne platt zu sein und mit mitreißenden Gruppenszenen.“ Und Silke Federer schreibt über die „Shrek“-Inszenierung von Irfan Kars: „Tolles Bühnenbild, super Kostüme, tolle Sänger/innen. Es war ein super schönes Erlebnis. Bitte macht weiter so.“

Das Musical „Anatevka“ zog bei 16 Vorstellungen 12.384 Zuschauer in seinen Bann und sorgte damit für einen neuen Zuschauerrekord in den letzten 25 Jahren im Erwachsenentheater. Es lag damit auch knapp vor dem Kinder- und Familienmusical „Shrek“, das nach ebenfalls 16 Vorstellungen 12.145 kleine und große Besucher zählte. 478 Zuschauer erlebten die erstmals durchgeführte Benefiz-Gala. Aber auch die vier Gastveranstaltungen waren mit insgesamt 3.197 Gästen sehr gut besucht. Die Zahlen im Einzelnen: SWR3 Live Lyrix (938), das erste Sommer-Open-Air mit der Württembergischen Philharmonie (806), Musical Night (824) und das Konzert der Lords (629). Hinzu kommen noch rund 3.000 Besucher am Tag der offenen Tür.

Erfolgreicher Spendenaufruf

Überwältigt waren die Macher des Naturtheaters aber auch von der großzügigen Unterstützung der Zuschauer für das geplante neue Betriebsgebäude. Es soll bis 2024 das alte, viel zu kleine und baufällige Gebäude – eine Holzbaracke aus den 1940er Jahren – ersetzen. Durch den Spendenaufruf nach den Vorstellungen kam ein Betrag in Höhe von 45.151,08 Euro zusammen, bei der Benefiz-Gala wurde ein Reinerlös von 13.061,50 Euro erzielt, und auch die Bausteinaktion hat bereits 9.800 Euro erbracht. Das macht eine Gesamtspendensumme von 68.012,58 Euro, ein weiterer riesiger Erfolg dank des Naturtheater-Publikums.

Nach dieser sehr erfolgreichen aber auch anstrengenden Spielzeit dürfen die Aktiven des Naturtheaters jetzt endlich in den wohlverdienten Urlaub. Ab 9. September ist die Geschäftsstelle wieder besetzt und ab Mitte Oktober beginnt dann schon der Vorverkauf für die Wasenwald-Festspiele 2020. Auf dem Programm stehen die schwäbische Komödie „Die Kirche bleibt im Dorf“, das Kinderstück „Peter Pan“ und verschiedene Gastspiele.