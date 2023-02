Hoch die Hände - Wochenende!

Endlich ist wieder Wochenende! Wer noch nicht weiß, wie er seine freie Zeit verbringen soll, darf sich über Tipps der Moritz-Redaktion für die Regionen Heilbronn und Hohenlohe freuen:

Ausgewählte Preisträgerinnen und Preisträger des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert Heilbronn präsentieren am Freitag um 18:30 Uhr ein abwechslungsreiches Konzert "Unter der Pyramide". Das Konzert der jungen Musiker ist kostenlos, mehr Infos findet man hier.

Wer am Freitag, 17. Februar Lust auf Kabarett hat sollte nach Mosbach. Uli Masut tritt im fideljo in Mosbach auf und fragt sich und sein Publikum, ob hinter jeder Wahrheit ein Lüge steckt.

Am Freitag und Samstag dürfen Freunde des Sammelns und Kruschtelns sich auf dem Flohmarkt in Heilbronn auf die Suche nach versteckten Schätzen machen. Vielleicht findet man eine Antiquität oder ein tolles Second Hand-Kleidungsstück. Aber auch einfach nur Schlendern und Schauen lohnt sich.

Am Samstag kommen Fasching-Fans voll auf ihre Kosten! Der Rotachtaler Fasching lädt zum bunten Treiben ein und ab 13:33 Uhr zieht der Umzug unter dem Motto "50 Jahre Gemeinde Fichtenau - 50 Jahre Rotachtaler Fasching" durch die Straßen von Fichtenau-Unterdeufstetten. Es werden die besten Wägen und Kostüme der letzten 50 Jahre zu sehen sein und für das leibliches Wohl wird ebenfalls gesorgt sein. Weiter Faschingsveranstaltungen, ob Umzüge, Kinderfasching oder Prunksitzungen können im Moritz-Eventkalender nachgelesen werden!

Ebenfalls am Samstag, wird am 20:30 Uhr im Waldhaus in Heilbronn gerockt statt geschunkelt: 7 more days rockt den legendären Kontrafasching. Mit live gespielter Musik von Deep Purple über Aerosmith und mit Klassikern der Rock- und Blues-Geschichte darf bei einem kühlen Bier gerockt werden. Heilbronns Nummer 1 Classic Rock Cover Band sorgt auch bei Faschings-Gegnern für ausgelassene Stimmung am Faschingssamstag.

Für Freunde der Kultur und Geschichtsinteressierte bietet sich am Samstag und am Sonntag der Weltführertag in Rothenburg ob der Tauber an. Das Motto "Sagen, Geschichten und Anekdoten" verspricht an beiden Tagen ein tolles Programm. Mehr Infos gibt es auf hier.

Am Sonntag feiert Öhringen den Start von 200 Jahre Öhringer Pferdemarkt. Um 14 Uhr fällt der Startschuss mit dem offizielle Jubiläumsfestakt und angemeldete Besucher dürfen sich von 13-16 Uhr über 1000 Liter Freibier freuen. Von 13 bis16 Uhr ist verkaufsoffener Sonntag und Kinder dürfen sich über einen Steckenpferd-Parcours freuen. Noch mehr Infos auch hier.

Am Sonntag um 19 Uhr dürfen Fans von Gitarrenmusik Stefan Grasse lauschen, der für sein Programm "Guitar Romances" echte Juwelen des Gitarrenrepertoires rausgesucht hat. Das Konzert findet um 19 Uhr im Palais Edelmann in Ellwangen statt.

Die immersive Van Gogh Ausstellung ist die Anreise nach Ludwigsburg wert. Dort erwartet Besucher dieses Wochenende und noch bis 14. Mai ein Multimedia-Spektakel, das nicht nur 500 Arbeiten Van Goghs zeigt, sondern auch das Leben des Künstlers erklärt. Eine 360 Grad-Multimedia-Zeitreise durch das Leben und die Werke des damals verkannten Genies darf angetreten werden. Nähere Informationen bietet Moritz hier.

Kunstliebhaber kommen am Wochenende in der Ausstellung „Quitte, Eisen Soda“ beim Kunstverein Heilbronn auf ihre Kosten. Noch bis Mitte April präsentiert der Künstler Felix Kiessling in seiner ersten Einzelausstellung Gemälde und Skulpturen.