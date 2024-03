Friedenfelser Schlossbrauerei: Felsenfest in Qualität

Seit dem 1. September 2023 hat die Schlossbrauerei Friedenfels in der Oberpfalz einen neuen Inhaber – und zwar aus Heilbronn Franken: Karlheinz Mohr aus Obereisesheim hat zusammen mit Fabian Kern die Brauerei mit über 135-jähriger Tradition übernommen. Schon seit Gründung der Brauerei im Jahr 1886 steht Friedenfelser Bier für echte Handarbeit. Das handwerkliche Geschick und die jahrelange Erfahrung der Brauer trifft heute auf modernste Technik, gepaart mit hochwertigen Rohstoffen und einer Passion für höchste Braukunst. Tradition und Region stehen bei der Friedenfelser Schlossbrauerei im Mittelpunkt des Handelns. Gleichzeitig schaut das Team um Braumeister Lukas Richtmann immer nach vorne und investiert in die Zukunft. Maßgeblich für die Qualität und den Erfolg sind dabei die treuen und zuverlässigen Mitarbeiter, die sich durch Verantwortung und Engagement auszeichnen. Permanente Qualitätskontrollen, die Ausbildung und Weiterbildung der Mitarbeiter und beste Rohstoffe garantieren den Friedenfelser Qualitätsanspruch. Als Spezialisten handwerklicher Braukunst wird Bierliebhabern größtmöglichen Biergenuss geboten. Das Sortiment beinhaltet eine große Auswahl an hochwertigen Bierspezialitäten. Die Schlossbrauerei Friedenfels füllt dabei grundsätzlich selbst ab, in unterschiedlichen Flaschenformen und -größen. Auch im Raum Heilbronn gibt es das Friedenfelser Bier bereits in Getränkemärkten zu kaufen. Das Team pflegt einen viel-dimensionalen Blick auf Natur und Umwelt. Zum Beispiel wird das Brauwasser aus dem eigenen Brunnen hinter der Brauerei geschöpft – Wasser aus Quellen im Naturpark Steinwald. Tradition trifft Geschmack – stets felsenfest in seiner Qualität: Dafür steht die Schlossbrauerei Friedenfels – damals wie heute.

Friedenfelser Schlossbrauerei, Gemmingen-Straße 33, 95688 Friedenfels, Fon: 09683-9229000, www.friedenfelser.de