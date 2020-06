Gebackene Glücksmomente dank den Heuberger Wochen.

Vom 16.03.2020 bis 17.05.2020 wurde bei der Traditionsbäckerei aus Stetten a. k. M. 10 Cent pro verkauften, kleinen Heuberger Landbrot gesammelt und den Glücksmomente des Deutschen Roten Kreuz in den Kreisverbänden Zollernalb, Sigmaringen und Tübingen gespendet.

Trotz der Corona-Pandemie gingen dank den Backhaus Mahl Kunden reichlich gebackene Glücksmomente über die Ladentheke. So sind in 8 Wochen über 5.000 € zusammengekommen, die das Backhaus Mahl auf insgesamt 6.500 € erhöhte.

500 Gramm wiegt das kleine Heuberger Landbrot von Backhaus Mahl. Und für das Deutsche Rote Kreuz wurde dieses halbe Kilo nun zu einem echten Pfund. „Bei uns hat nicht nur das Backen Tradition, sondern auch das Helfen.“, führt Inhaber und Bäckermeister Martin Mahl an. Neben den Tafeln unterstützt Backhaus Mahl seit geraumer Zeit beispielsweise viele Vereine der Region.

Nun also auch die Glücksmomente – und das, so Yvonne Mahl-Sprenzinger, aus gutem Grund: „Mit ihrem Mobil erfüllt das Deutsche Rote Kreuz Herzenswünsche in der Region. Das unterstützen wir gerne.“ Noch einmal den Bodensee sehen, ins Stadion zum VfB Stuttgart gehen oder der Taufe des Enkelkinds beiwohnen – mit dem Glücksmomente-Mobil lässt das DRK die ganz persönlichen Wünsche schwer kranker Menschen jeden Alters wahr werden. Der speziell dafür konzipierte Krankentransportwagen sorgt dabei für die beste medizinische Ausstattung. Das Begleitteam wird nach den medizinischen Anforderungen des Fahrgastes zusammengestellt, um die Fahrt so sicher und angenehm wie möglich zu gestalten.

Übrigens: Die Glücksmomente finanzieren sich ausschließlich aus Spenden- und Sponsorenmitteln und über ehrenamtliche Mitarbeit. Hieraus werden neben den Wünschen auch Schulungen und Weiterbildungen der ehrenamtlichen Helfer finanziert, die sich während der Wunschfahrt um das Wohl der Fahrgäste kümmern.

Die Übergabe fand am 16.5.2020 in Stetten Stetten a. k. M. statt. Frau Hahn und Herr Weißhaupt von der DRK - Kreisverband Zollernalb e.V. konnten persönlich die Spende von Lina, Leopold und Yvonne Mahl in Empfang nehmen.

Unternehmensinfo Backhaus Mahl

Wenn Backen noch echte Handarbeit ist, weil Maschinen nur das machen dürfen, was die Hand nicht besser kann. Wenn jedes Produkt ein Einzelstück ist, da alles noch selbst hergestellt wird. Wenn das, wonach es schmeckt, auch wirklich drin ist. Wenn fertige Backmischungen und zugekaufte Teiglinge genauso unerwünscht sind wie Konservierungsstoffe, Reifungshilfen, künstliche Aromen und Geschmacksverstärker. Wenn der Bäcker genau weiß, was alles in seinen Produkten steckt und es auch gerne verrät. Dann ist es beste Handwerksqualität aus Tradition. Backhaus Mahl ist ein gewachsenes Familienunternehmen, mittlerweile in der vierten Generation geführt. Die in guter alter Bäckermeistertradition und echter Handarbeit hergestellten Produkte erfreuen Klein und Groß in Fachgeschäften mit Cafés in den Regionen Schwäbische Alb, Oberschwaben und Bodensee.

Backhaus Mahl GmbH & Co. KG Lagerstraße 18 · 72510 Stetten am kalten Markt Telefon 07573 / 9547-0 www.backhausmahl.de