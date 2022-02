Weiß, rot und rosé – fröhlich blitzen die Farben der Only-Weine in den Flaschen, passend zu ihren „funky“ aussehenden Persönlichkeiten auf den Etiketten. Jetzt bekommen die drei coolen Familienmitglieder Verstärkung von zwei spritzigen Verwandten in satiniertem Gewand: Only Secco White und Only Secco Plus. Damit ist die Only-Familie mit fünf Mitgliedern komplett und ihre Fans können begeistert rufen: „Give me 5!“

Only Secco White: Mit seinem prickelnd fruchtigen Geschmack erinnert dieser weiße Secco an Ananas, Mango, Sternfrucht und Sommer. Ein prickelndes, sinnliches Erlebnis, das man mit mindestens fünf Freunden bei einem Treffen im Freien gerne teilt. Have Fun!

Only Secco Plus: In strahlendem Kirschrot und mit einem feinen Prickeln betört der „Only Secco Plus“ als aromatisiertes weinhaltiges Getränk bereits mit seinem intensiven Duft. Liebliche Fruchtaromen von Erdbeere, Himbeere, Blaubeere, Cassis und einem Hauch Holunder wecken die Sinne und die Lust auf mehr.

Und für alle, die Spaß am Cocktailmixen haben, liefert der „Only Secco Plus“ Ideen für noch mehr Geschmack, beispielsweise als “Only Sprizz”: 4 cl Gin, 15 cl Only Secco Plus und 10 cl Tonic Water, mit Beeren garniert.

Sehr praktisch: Alle Only-Seccos und die Only-Weine sind mit Schraubverschluss zum leichten Öffnen ausgestattet.

Text: Bettina Meister

Eckdaten Only-Familie:

Internationale Rebsorten geben der Only-Familie das besondere Etwas.

Only Secco White (neu; ab sofort; UVP 5,90 €/0,75l)

Only Secco Plus (neu; ab sofort; UVP 5,90 €/0,75l)

Only Red Rotweincuvée (UVP 5,90 €/0,75l)

Only Rosé Roséweincuvée (UVP 5,90 €/0,75l)

Only White Weißweincuvée (UVP 5,90 €/0,75l); Mundus Vini 2021: Gold, DLG: Gold

Bezugsquellen:

Die Only-Weine und -Seccos des Weinkonvent Dürrenzimmern sind im Lebensmittelhandel, im Weinfachhandel und im Weinkonvent Dürrenzimmern sowie über die Webshops https://weinkonvent-duerrenzimmern.de/weine und https://only-wine.de erhältlich.