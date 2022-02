Weingärtner Stromberg-Zabergäu: Luisa‘s Weinkost

Aller guten Dinge sind drei. Das trifft auch auf die Serie Luisa’s Weinkost von den Weingärtnern Stromberg-Zabergäu zu. Es wird viel Wert auf die Persönlichkeit und Authentizität der Weinserie ­gelegt. Das ist das Besondere an der Weinlinie: ­Hinter Luisa’s Weinkost verbirgt sich kein ­Pseudonym, sondern die 23-jährige Luisa Wein.

Ja, Luisa Wein heißt tatsächlich so und ist Jungwinzerin bei Stromberg-Zabergäu und damit das Gesicht der Weinlinie Luisa’s Weinkost, die seit Juni 2021 dem Markt ist. Ihre Weinkost steht für moderne Weine, auf die junge Art: frisch, aromatisch, authentisch und angenehm unkompliziert. Hier ist für jeden feinen Gaumen was dabei: Ob ein lachsfarbener Cuvée Blanc de Noir (aus roten Trauben hell gekeltert), ein kräftig dunkler Wein aus der Blaufränkisch-Traube oder ein frischer Weißwein: Mit den drei Weinen von Luisa’s Weinkost dürfte für jeden feinen Gaumen das passende Geschmackserlebnis dabei sein. Auf ihrem persönlichen Blog unter www.luisas-weinkost.de stellt Luisa Wein die Weine in kurzen Clips vor und berichtet in regelmäßigen Abständen von ihrer Arbeit im Weinberg.

Hier ein kleiner Vorgeschmack zu den Weinen: Los geht es mit Luisa’s Weinkost Blaufränkisch. Dieser kräftige dunkle Wein ist aus der Blaufränkisch-Traube, auch als Lemberger bekannt, gekeltert. Brombeere und Waldbeerenduft, erdige und würzige Noten, gepaart mit einem vollen, warmen und langanhaltenden Geschmack im Mund. Es empfiehlt sich ihn etwas kühler als die Umgebungstemperatur einzuschenken und das Glas füllt sich mit guter Unterhaltung. Am besten genießt man ihn mit etwas Leckerem zu essen und guten Gesprächen.

Weiter geht‘s mit Luisa’s Weinkost Blanc de Noir. Dieser helle, lachsfarbene Wein ist aus roten Trauben hell gekeltert. Wie die Farbe, zeigt auch der Geschmack die zarte und elegante Art dieser Herstellung. Feine Noten von Erdbeere und roten Früchten sind schmelzig eingebettet in einen schönen, trinkigen Genuss. Ideal für Einsteiger und Fortgeschrittene. Hier lautet die Empfehlung: kühl trinken, aber nicht kalt.

Den Abschluss der Weinserie bildet Luisa’s Weinkost Riesling. Dieser frische Weißwein aus der Rieslingtraube riecht und schmeckt verführerisch. Er erinnert an Pfirsich und helle Früchte, ein wenig Zitrus und ein Hauch Minze. Er hat die richtige Mischung aus süß und sauer, macht munter und frisch, zeigt am Gaumen seine mineralische Würze und bleibt angenehm klar im Mund. Es wird empfohlen, ihn am besten gut gekühlt zusammen mit Freunden zu trinken und einfach gute Laune und Spaß zu haben.

Den Wein gibt es im gut sortierten Lebensmitteleinzelhandel, beim Getränkefachhändler oder direkt bei den Weingärtnern Stromberg – Zabergäu eG. in Brackenheim.

Weingärtner Stromberg-Zabergäu e.G.

Neipperger Str. 60, 74336 Brackenheim

Fon: 07135-98550

www.wg-stromberg-zabergaeu.de