Heilbronner Brauhaus: Bockbier ist fertig

Wer die gutbürgerliche Küche zu schätzen weiß und sich über gesellige Abende bei köstlichem Bier freut, der ist im Heilbronner Brauhaus goldrichtig. Das engagierte Team führt die Tradition des Lokals mit Leidenschaft fort. Das kultige Brauhaus ist eine feste kulinarische Instanz mitten in der Heilbronner Allee. Hier werden die Gäste mit gutbürgerlichen Gerichten und selbstgebrauten Biervariationen verwöhnt. Das Angebot des Brauhauses wird ab sofort durch das saisonale Bier »Winterbock« erweitert. Auch an Speisen gibt es eine große Vielfalt. Wer gern Fleisch isst, sollte den Schweinebraten in eigener Dunkelbiersoße kosten: Zart, saftig und aromatisch ist er eine wahre Gaumenfreude. Serviert wird das Gericht mit Knödel und Speck-Krautsalat.

Heilbronner Brauhaus

Allee 33-35, 74072 Heilbronn

Fon: 07131-7486415

www.heilbronnerbrauhaus.de