Jägerhaus Biergarten bietet Urlaubsfeeling in Heilbronn

Mitten im Heilbronner Stadtwald befindet sich einer der höchstgelegenen, 600 Plätze umfassende, Biergarten im Stadt- und Landkreis. Nach einigen Umbauten und dem Ausbau des bereits bestehenden Angebots präsentiert sich das Jägerhaus als beliebte Anlaufstelle für Jung und Alt. Unter den alten, majestätischen Kastanien können die Besucher ein kühles Maß und kulinarische Köstlichkeiten wie beispielsweise schwäbischen Zwiebelrostbraten, Kutteln, Maultaschen, Salate oder Köstlichkeiten vom Grill genießen. Auch große Feierlichkeiten wie Hochzeiten oder Geburtstage können hier in gemütlichem Ambiente gefeiert werden. Für Kinder gibt es einen großen Spielplatz.

Jägerhaus Heilbronn

Die traditionsreiche Waldgaststätte im Heilbronner Stadtwald besteht seit 341 Jahren. Im Jahr 1678 von der Stadt Heilbronn gegründet, steht das beliebte Ausflugslokal seit jeher für gut-bürgerliche Gastlichkeit. Küchenchef Vassilios Aetos führt seit September 2016 die Geschäfte. Das Jägerhaus bietet Raum für viele Gelegenheiten. Ob private Feier im großen Saal, Geschäftsessen im Bürgerzimmer, Klassentreffen im Jägerstüble oder Kindergeburtstag im Freien: 240 Gäste finden innen Platz, 600 im Freien. Auch für Wanderer und Radfahrer ist die Jägerhausgaststätte mit ihrem idyllisch und ruhig gelegenen Biergarten eine beliebte Anlaufstelle. In gemütlich eingerichteten Themenecken kommt ganz schnell entspanntes Urlaubsfeeling auf: sei es in der Lounge unter Palmen oder im Liegestuhl im Sandbeet. Dazu kann man sich einen passenden Cocktail gönnen und sich gedanklich an ferne Strände träumen. Bilder in den Gasträumen erzählen die wechselvolle Geschichte des Traditionshauses nach. Montags ist Ruhetag, an allen anderen Tagen ist von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Waldgaststätte Jägerhaus, 74074 Heilbronn, Tel. 07131-176075

www.jaegerhaus-heilbronn.de