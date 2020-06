Distelhäuser Märzen Urstoff: Gebraut aus Leidenschaft

Das waren noch Zeiten, als untergärige Biere nur in den kalten Monaten gebraut werden konnten, denn die untergärige Hefe dieser Biere benötigt Temperaturen unter 10 Grad. Die letzten Sude in der kalten Jahreszeit wurden noch einmal etwas stärker eingebraut. Der Bierkenner bestellte dann in den Sommermonaten ein »Märzen« - ein Bier das spätestens im März gebraut worden war. Das Original von damals wird von den Brauern bei Distelhäuser seit jeher nach alter Sitte gebraut. Ergebnis ist ein malzaromatischer, vollmundiger Geschmack gefolgt von einer leichten Hopfenbittere. Das Zusammenspiel vom hellem Gerstenmalz und Karamellmalz sorgen für einen weichen und runden Geschmack. Zur Einführung gibt es im teilnehmenden Handel ein tolles Gewinnspiel für urigen Genuss: Verlost werden Genusspakete bestehend aus 30 Liter Distelhäuser Märzen Urstoff, 6 exklusiven Urstoff-Krügen und einem Grillgut-Gutschein über 100€.

Distelhäuser Biere, www.distelhaeuser.de