Markthalle Ilsfeld – Ein Ort der Gemeinschaft

Was lange währt, wird endlich gut: Ilsfeld hat jetzt eine Markthalle. In der Alten Kelter finden Besucher eine Bäckerei, eine Metzgerei, Obst, Gemüse, italienische Feinkost, lokale Weine, eine zentrale Poststelle und vieles mehr. Bürgermeister Thomas Knödler hofft, dass die Markthalle nach Corona zu einem zentralen Anlaufpunkt für alle Bürger der Gemeinde Ilsfeld wird.

»Es ist alles andere als eine ideale Zeit für eine solche Eröffnung«, weiß Ilsfelds Bürgermeister Thomas Knödler. Eigentlich hatte man die große Eröffnung der neuen Markthalle in der Alten Kelter groß feiern wollen. »Das ganze Konzept Markthalle lebt ja von den Menschen, die sie mit Leben füllen, aber aufgrund von Corona ist das leider erstmal nicht möglich.« Trotzdem freut er sich darüber, dass sich die monatelange Arbeit endlich ausgezahlt hat.

In dem aufwendig umgebauten, denkmalgeschützten Fachwerkbau können Besucher ab sofort Produkte aus der Region einkaufen. Die Metzgerei Häfele bietet frisch zubereitete Waren aus dem eigenen Schlachthof an – Fleisch, Wurst sowie drei täglich wechselnde Tagesmenüs. Geschäftsführer Werner Häfele, der auch der Hauptmieter der Alten Kelter ist, hatte bereits Erfahrung in der Gründung von Markthallen. »Eine Markthalle ist das schlagende Herz der Gemeinde«, erklärt er. »Für Ilsfeld haben wir sehr leistungsfähige Partner aus der Region gefunden.«

Einer dieser Partner ist die Bäckerei Nestel. Geschäftsführerin Stephanie Tadday zeigt sich begeistert von dem Flair der Alten Kelter: »Es ist eine ganz tolle Location. In diesem historischen Gebäude verkauft man seine Produkte gleich doppelt so gerne.« Auch die Ilsfelder Firma Sapros hat sich in der Markthalle als Untermieter angesiedelt. Angeboten werden italienische Spezialitäten und frische Produkte sowie Obst, Gemüse, Wein und Antipasti – ebenfalls alles in Ilsfeld gefertigt. »In eine Markthalle gehört eben einfach auch Frische rein«, so Häfele. Domenico Di Bari, Geschäftsführer von Sapros, erklärt: »Als wir das erste Mal den Anruf gekriegt haben, konnten wir uns unter dem gesamten Konzept noch nicht viel vorstellen, aber je konkreter es dann wurde, desto mehr zeigte sich, dass das eine ideale Konstellation ist.« Di Bari lobt auch die anderen Partner in der Markthalle: »Hier gibt es keinen Konkurrenzkampf, wir kooperieren alle miteinander, denn zusammen sind wir am stärksten.«

Abgerundet wird das Angebot der Markthalle Ilsfeld durch eine zentrale Postfiliale mit Mitnahmeartikeln, Tabakwaren und einer Toto-Lotto-Stelle, die von Gisela Schäfer betrieben wird. »Eine Post ist ein wichtiger Frequenzbringer für die Markthalle«, betont Bürgermeister Knödler. »Auf diese Weise wird die Markthalle zur zentralen Anlaufstelle in Ilsfeld.« Zusätzlich verkauft Schäfer auch noch Damenmode und lokal produzierte Weine

Bei diesen Angeboten allein soll es nicht bleiben: Nach Corona ist geplant, die Markthalle Ilsfeld auch als Eventlocation mit Gastronomieangebot zu nutzen: »Musikveranstaltungen, Lesungen, Kochshows, Weinproben – es ist alles möglich«, erklärt Werner Häfele. »Die Markthalle Ilsfeld soll ein lebendiger Ort werden, der die Leute aus der Region zusammenbringt und die Gemeinschaft fördert.«

Markthalle Ilsfeld

König-Wilhelm-Straße 85, 74360 Ilsfeld

Öffnungszeiten Mo. bis Sa.

Bäckerei 05:30-19:00 Uhr, Rest: 07:00-19:00 Uhr

www.markthalle-ilsfeld.de