Neueröffnung MAURITIUS STUTTGART-SÜD

Wer in den Süden reist, tut das, um dort das schöne Wetter und die sommerlich-lässige Atmosphäre zu genießen. Das gilt künftig auch innerhalb von Stuttgarts Stadtgrenzen: Ab dem Frühjahr eröffnet die vierte Filiale in der Hauptstadt – nämlich im Stadtteil Süd. Dort können sich alle bald auf 365 Tage Sommer im Jahr direkt vor ihrer Haustüre freuen. Denn: Das Mauritius macht’s möglich, mal eben den in den Strandurlaub zu düsen. Und das beweist das Mauritius bereits mit über 20 Filialen in ganz Süddeutschland jedes Jahr aufs Neue.

Ein besonderes Highlight des neuen Mauritius ist die Location. Nachdem sich die Event-Location Buddha Lounge Red Mandarin Anfang 2022 aus den traditionsreichen Räumlichkeiten des ehemaligen Alten Schützenhauses zurückgezogen hat, zieht hier nun das Mauritius ein. Das Flair des 1895 erbauten, weitläufigen Hauses ist einmalig, was jeden Besuch zu einem echten Erlebnis macht. Nicht zu vergessen: Der 1500 Quadratmeter große Beachclub-Bereich, der im Sommer mit Sand aufgefüllt wird und somit echtes Beachfeeling nach Stuttgart bringt. Besonderer Tipp für alle, die auf der Suche nach einem Ort für eine eigene Veranstaltung sind: Ein Teil der beeindruckenden Location kann auch weiterhin für allerlei Events gemietet werden.

Für die sommerliche Stimmung sorgen neben der Location geschmackvolle Loungemöbel, kreative Design‐Objekte, farbenfrohe Akzente und ein einladend‐moderner Stil im Beachhouse-Look. Dazu gibt es eine kulinarische Rundumversorgung mit riesiger Cocktail-Auswahl, knackigen Salaten, gesunden Superfoods, krossen Pizzen und eigenen Beachfood-Kreationen. Dazu spürt das Mauritius-Team stets neue Food-Trends auf, und verwandelt sie in Mauri-Lieblinge – so wie zum Beispiel die Mauri-Bowl voller Superfoods. Mit diesem Wohlfühl-Konzept garantiert das Mauritius ein einmaliges Sommer-Gastro‐Erlebnis für alle, die mit ihren Freunden eine gute Zeit erleben möchten.